Thomas Tuchel op rand van ontslag na blamage Bayern München bij Bochum

Thomas Tuchel mag langzaamaan zijn kantoorspullen in dozen stoppen. De nu nog trainer van Bayern München zag zijn ploeg met Matthijs de Ligt in de basis afgaan bij VfL Bochum: 3-2.

Bochum was de nummer vijftien van de Bundesliga en kon de drie gepakte punten tegen Bayern goed gebruiken. Toch was het Jamal Musiala die de bezoekers binnen het kwartier op voorsprong zette. Nog voor rust boog Bochum die stand om.

Takuma Asano en Keven Schlotterbeck zorgden ervoor dat de fans in het Vonovia Ruhrstadion heerlijke bratwurst konden eten in de rust. Zij zagen met een voldaan gevoel hoe in de tweede helft Kevin Stöger vanaf elf meter er zelfs 3-1 van maakte. Die strafschop werd gegeven na een elleboog van Dayot Upamecano. De doorgaans concurrent van De Ligt kreeg zijn tweede geel en mocht inrukken.

Vlak voor tijd maakte Harry Kane het nog spannend, maar ondanks 8 minuten blessuretijd kon Bayern niet nog een punt uit het vuur slepen.

Druk op Tuchel neemt toe bij Bayern München

De druk zal verder toenemen op Tuchel die toch al niet zo goed lig in München en bij de media. Zeker gezien de laatste resultaten.

In de Champions League-achtste finale staat Lazio op een 1-0-voorsprong na de zege in Stadio Olimpico. Koploper Bayer Leverkusen versloeg Bayern onlangs in een rechtstreeks duel met liefst 3-0. Het kampioenschap voor de 'Rekordmeister' ligt ver buiten bereik met 8 punten achterstand.