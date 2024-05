Toni Kroos (34) verrast: Duits international en Real Madrid-grootheid stopt na EK voetbal

Het is het einde van een tijdperk. Toni Kroos stopt over een paar maanden met voetballen. De Duitse middenvelder (34) gaat mee naar het EK voetbal in eigen land en vindt het daarna mooi geweest.

De middenvelder maakte zijn besluit bekend op zijn Instagramkanaal. De 34-jarige middenvelder werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en speelde voor Bayer Leverkusen (op huurbasis), Bayern München en Real Madrid. Hij won maar liefst vijf keer de Champions League. Eén keer met Bayern, vier keer met Real. Daar kan nog een zesde beker aan worden toegevoegd, want Real speelt op 1 juni nog de finale tegen Borussia Dortmund. Ook werd Kroos zeven keer landskampioen.

De middenvelder legt in zijn statement uit dat hij op zijn hoogtepunt wil stoppen. "Ik heb altijd gezegd dat Real Madrid mijn laatste club wordt", schrijft Kroos. Met een Champions League-finale met Real, waar hij tien seizoenen speelde, en een EK in eigen land, kan 108-voudig international Kroos zijn loopbaan op een sprookjesachtige manier afsluiten.