'Topbokser Anthony Joshua voert gesprekken met Londense voetbalclub voor investering'

Zwaargewichtbokser Anthony Joshua is in gesprek met Watford over een mogelijke kapitaalinjectie voor de club. Dat meldt The Athletic. Financiële experts zouden op dit moment de mogelijkheden bekijken.

Watford is nog altijd op zoek naar meerdere partijen die een klein aandeel van de club willen kopen. Het voetbalteam uit de Championship wordt op dit moment getaxeerd op een bedrag tussen de 150 en 175 miljoen pond. Het vermogen van Joshua zou volgens The Athletic op een bedrag tussen de 150 miljoen en 200 miljoen pond liggen. De zwaargewichtbokser werd geboren in het ziekenhuis van Watford in Londen. Dat gebouw ligt op een steenworp afstand van het trainingscomplex van de plaatselijke voetbalclub.

'Zijn in gesprek'

Een woordvoerder van het kamp van Joshua liet aan het Engelse medium weten dat er inderdaad gesprekken gaande zijn over de mogelijkheid tot investeren. "Een investeringsmaatschappij die eerder samen heeft gewerkt met Joshua, is met hem in gesprek gegaan over het instappen bij voetbalclub Watford via een mogelijke investering. Hierbij zijn nog geen afspraken gemaakt, maar het was een verkenningsgesprek. Harde afspraken in een vroeg stadium zorgen er vaak voor dat deze deals ineens niet doorgaan."

Geen directe betrokkenheid

Volgens de investeringsmaatschappij zal Joshua op geen enkele manier zelf betrokken zijn bij de investeringen of de gesprekken hierover. Het Engelse zwaargewicht wil zich vol focussen op zijn bokscarrière. "Anthony is niet betrokken bij de gesprekken en heeft ook geen intentie om betrokken te raken. Hij is vol gefocust op het boksen en heeft geen tijd om zich bezig te houden met kansen buiten zijn eigen sport. Hij is wel een kind van de club Watford en hij gunt ze absoluut het allerbeste." Watford eindigde afgelopen seizoen 16e in de Engelse Championship.