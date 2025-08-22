Chelsea-keepster Rebecca Spencer is de afgelopen dagen plotseling viraal gegaan op sociale media, allemaal dankzij een trainingsvideo die de club op TikTok plaatste. Na veel ongepaste reacties zijn er maatregelen getroffen.

Een video van haar reddingen verzamelde 'razendsnel' meer dan 800.000 likes en tien miljoen views. De reacties varieerden van lof en bewondering tot grappige huwelijksaanzoeken en uitnodigingen voor etentjes. Sommigen verklaarden zelfs dat ze speciaal voor Rebecca fan van Chelsea zouden worden.

Deze plotselinge populariteit bracht echter al snel ongemakken met zich mee. Tussen de talloze reacties doken ook ongepaste opmerkingen op. Het aantal berichten werd zo overweldigend, dat de club uiteindelijk de mogelijkheid om te reageren uitschakelde om de keepster te beschermen.

Dat heeft de problemen echter nog niet helemaal verholpen. Op een volgende video wordt namelijk nog steeds veelvuldig de naam van Spencer gereageerd. Dat gaat ook gepaard met plaatjes die duidelijk maken dat ze vooral fan zijn van het uiterlijk van de keepster.

Terugkeer

Spencer, de 34-jarige doelvrouw en international van Jamaica, is geen onbekende op Stamford Bridge. Ze droeg het shirt van Chelsea al tussen 2016 en 2018 en keerde deze zomer terug bij de club met een eenjarig contract, inclusief een optie voor verlenging.

Bij haar terugkeer benadrukte ze hoeveel de rentree voor haar betekent. Ze zei dat het voelde als thuiskomen en dat ze enthousiast is om weer voor de fans van Chelsea te spelen, die ze als 'ongelooflijk' omschreef.

Women's Super League

Chelsea is nog niet begonnen aan het nieuwe seizoen van de Women's Super League. Er worden komende zaterdag en de week erna nog vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Op vrijdag 5 september start de competitie voor Chelsea met een thuisduel tegen Manchester City.