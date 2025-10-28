De Zweedse topspits Victor Gyokeres heeft een zeldzame vrije dag besteed aan een opvallende hereniging met een verguisde Nederlander. De twee deelden de kleedkamer bij Sporting, maar zitten inmiddels in hele andere fasen van hun carrières.

Vijf maanden na de transfer van Gyokeres van Sporting naar het grote Arsenal heeft de Zweed Jeremiah St. Juste, zijn oude teamgenoot, weer ontmoet. De Nederlandse verdediger deelde maandag een foto op sociale media van de twee, lachend, tijdens een gezamenlijk diner.

Ze deelden de kleedkamer de afgelopen twee seizoenen, maar zijn nu om verschillende redenen buiten beeld bij trainer Rui Borges voor het seizoen 2025/26. De Zweedse spits werd in de zomer verkocht aan Arsenal, terwijl de Nederlander, die al langer op de nominatie stond om te vertrekken en in een reeks provocaties met de club verwikkeld is, uit de hoofdmacht is gezet en nu met het B-team traint.

Lange droogte in Engeland

Van Gyokeres werd enorm veel verwacht na zijn tientallen goals in de Portugese competitie. Maar nadat hij afgelopen weekend tegen Crystal Palace weer geen goal maakte, staat hij voor Arsenal nu al vijf duels op rij droog in de Premier League. Hij greep zijn vrije dag deze week aan om bezoek te ontvangen van de verdediger, voordat Arsenal woensdag de strijd aangaat met Brighton in de League Cup.

Moeilijke periode St. Juste

St. Juste heeft sinds de voorbereiding niet meer gespeeld. De laatste keer dat de twee samen op het veld stonden, was in de Portugese bekerfinale, die Sporting van Benfica won. St. Juste brak in Nederland door bij Heerenveen en verdiende in Friesland een transfer naar Feyenoord. Daar speelde hij twee jaar, alvorens hij naar Mainz in Duitsland vertrok. In de zomer van 2022 maakte hij voor tien miljoen euro de overstap naar Sporting. Daar was hij lang een gewaardeerde kracht, maar momenteel zit hij dus op een dood spoor, ondanks de steun van vele fans.

