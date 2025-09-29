Lukas Podolski kon wegens een kuitblessure niet meedoen met zijn club Gornik Zabrze en om die reden besloot hij maar eens een kijkje te nemen vanaf de tribune. Dat deed de 40-jarige WK-winnaar bij de harde kern van zijn club.

De geboren Pool, die 130 interlands voor Duitsland speelde, is op Instagram te zien met ontbloot bovenlichaam. Het was op dat moment negen graden. Met zijn linkerhand maakt hij een vuist, terwijl op zijn bicep de WK-beker te zien is. Hij won in 2014 het WK met Duitsland. 'Met onze Torcida Gornik', schrijft Podolski bij zijn post, doelend op de harde kern. 'Ongelofelijke passie. Dít is voetbal!'

Het Poolse dagblad Dziennik Zachodni weet dat Podolski aan de kant stond met een kuitblessure. De 40-jarige aanvaller is inderdaad nog actief als voetballer. Hij speelt sinds 2021 voor de club in Polen. Zijn trainer Michal Gasparik, die slechts drie jaar ouder is, legt uit: "Het is een lichte verrekking, Poldi heeft rust nodig. Hij zal snel weer speelklaar zijn, maar we moeten hem de tijd geven om te herstellen."

Podolski doet mee om kampioenschap

De voormalige ster van onder andere Bayern München, Inter, Arsenal en Galatasaray is aan zijn vijfde seizoen bij Gornik Zabrze begonnen. De teller staat momenteel op 125 wedstrijden en 25 treffers. Alleen voor FC Köln kwam hij nog vaker in actie: 181 keer. Dit seizoen staat Podolski vooralsnog op zes wedstrijden (146 minuten) en nul goals.

Gornik speelde onder luid gejuich van Podolski met 1-1 gelijk tegen Cracovia, de naaste achtervolger in de Poolse competitie. Gornik is koploper met negentien punten na tien wedstrijden, Cravocia heeft één punt minder na negen wedstrijden. Roda JC-aanvoerder Anthony van den Hurk is de enige oude bekende bij de club. De in Veghel geboren spits speelde er eventjes op huurbasis.