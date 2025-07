Luka Modric gaat vanaf komend seizoen voor AC Milan spelen. Dat bevestigt de nieuwe trainer van de Milanezen: Massimiliano Allegri

Modric (39) vertrok eind mei na dertien seizoenen bij Real Madrid waarmee hij onder meer zes keer de Champions League won. Lange tijd was het onduidelijk waar de Kroaat zijn carrière zou vervolgen, tot AC Milan in de picture kwam. De Italianen waren bereid Modric transfervrij over te nemen. Het is nog niet bekend hoe lang hij precies een contract zal tekenen, maar gezien zijn leeftijd lijkt het voor een jaar te worden.

Modric sluit volgens Allegri "vanaf augustus" aan bij de groep. "Modric is een buitengewone en belangrijke speler, die geen introductie nodig heeft", zei de Italiaanse coach, die ook bevestigde dat de Franse doelman Mike Maignan, die leek te gaan tekenen bij Chelsea, zijn aanvoerder wordt.

Theo Hernandez

Ook bevestigde Allegri direct een andere transfer. Linksback Theo Hernandez laat AC Milan achter zich en wordt de volgende miljoenenaankoop van Al Hilal. "Théo is een geweldige speler, maar hij heeft zijn beslissing genomen en ik wens hem het allerbeste voor de toekomst", verklaarde Allegri. De trainer gaat voor de tweede keer in zijn carrière aan de slag bij AC Milan. Met die club pakte de coach zijn eerste Italiaanse titel in 2011.

Allegri kreeg vervolgens pas echt enorm succes toen hij coach van Juventus werd. Van 2015 tot 2019 werd hij vijf keer achter elkaar kampioen van Italië met de Oude Dame. Ook won hij vijf keer de Italiaanse beker met Juventus. De 57-jarige coach uit Livorno had in zijn loopbaan naast AC Milan en Juve ook Sassuolo en SPAL nog onder zijn hoede. Milan speelt volgend seizoen geen Europees voetbal nadat de club op een teleurstellende achtste plaats in de Serie A eindigde.