Francesco Farioli wordt de nieuwe trainer van de Europese topclub FC Porto. Dat bevestigt het toonaangevende A Bola in Portugal. De ex-coach van Ajax heeft dus snel na zijn vertrek uit Amsterdam een nieuwe bestemming gevonden.

Farioli was al in beeld bij de Draken na het vertrek van Vítor Bruno in januari, maar was toen nog volop in de titelstrijd verwikkeld met Ajax. Destijds had Porto zijn clausule moeten afkopen. Nu is hij een vrije trainer. De overeenkomst tussen FC Porto en de nieuwe trainer komt op een moment dat het vertrek van Martín Anselmi nog niet officieel is. Het vertrek van de zittende trainer zal naar verwachting snel worden afgerond, zodra beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de afkoopsom.

Voormalig Ajax-trainer ziet groot verschil tussen John Heitinga en Francesco Farioli: 'Daar ben ik van overtuigd' Marco van Basten en Henk ten Cate gunnen John Heitinga al het geluk van de wereld als nieuwe trainer van Ajax. Bij Rondo spreken de voormalige coaches van de Amsterdammers over de nieuwbakken trainer, die het samen met Marcel Keizer voor het zeggen krijgt in de Johan Cruijff Arena.

Dramatisch seizoen

De baas van Porto, voormalig toptrainer Andreas Villas-Boas, wil geen overhaaste beslissing maken, maar heeft met Farioli wel al een zekere opvolger van de Argentijn en zijn staf klaarstaan. Anselmi was pas vijf maanden in dienst van FC Porto, dat een rampseizoen beleefde in de nationale competitie. Met liefst elf en negen punten achterstand op Sporting en aartsrivaal Benfica werd de ploeg 'maar' derde. Op het WK voor clubs was de club ook actief, maar werd het al in de groepsfase uitgeschakeld.

Arne Slot geeft eerlijke mening over voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Dit is waar het aan ontbrak' Toptrainer Arne Slot, die Liverpool naar de twintigste landstitel leidde, volgt vanuit Engeland de Eredivisie zo goed als maar kan. De succescoach, eerder werkzaam bij Cambuur, AZ en Feyenoord, heeft ook de meeslepende ontknoping meegekregen. Op de slotdag was Ajax eventjes virtueel kampioen, toch werd PSV kampioen.

Europa League

Voordat Farioli bij Ajax aan de slag ging, waar hij de landstitel in de slotfase van de Eredivisie misliep, trainde hij OGC Nice in Frankrijk en Karagümrük en Alanyaspor in Turkije. Nu komt hij bij Porto in een soortgelijke situatie terecht waar hij vorig jaar zomer in Amsterdam instapte. Toen lag Ajax écht op z'n gat en zorgde Farioli er met resultaatvoetbal voor dat Ajax tweede werd en de Champions League haalde. Met FC Porto wacht een avontuur in de Europa League.

Vrije hand in staf en selectie

Volgens A Bola krijgt Farioli tijd om het roer bij Porto helemaal om te gooien. Directeur Villas-Boas wil de verwachtingen temperen en de Italiaanse coach de ruimte geven de selectie en staf naar zijn hand te zetten.