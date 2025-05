Dit is Francesco Farioli: opvallende coach en filosoof bij Ajax loopt titel mis en vertrekt na één jaar uit Amsterdam

Francesco Farioli begon een jaar geleden als verrassende nieuwe coach van Ajax. De jonge Italiaan was heel dichtbij een sensationele landstitel, maar liep deze in de laatste weken op dramatische wijze mis. Een dag na de beslissing in de competitie vertrek de markante Italiaan alweer uit de Johan Cruijff ArenA.

Farioli werd op 10 april 1989 geboren in het pittoreske Barga in Italië. Profvoetballer worden was niet voor hem weggelegd en dus koos hij voor de academische weg. Farioli studeerde filosofie aan de Universiteit van Florence. Zijn unieke inzicht in het spel kwam tot uiting in zijn gepubliceerde scriptie: ‘Voetbal als wedergeboorte: de esthetiek van het spel en de rol van de doelman.’

Een gedreven start

Op twintigjarige leeftijd besloot Farioli zijn theorieën in de praktijk te brengen op het veld bij Polisportiva Margine Coperta. Tussen 2009 en 2011 was hij daar keeperstrainer, waarna hij in de zomer van 2011 overstapte naar Fortis Juventus als assistent-trainer. Bij de Serie D-club werkte hij tot 2015, waarna hij naar de Aspire Academy in Qatar vertrok.

Keeperstrainer van Roberto De Zerbi

Na twee jaar in Qatar belde Roberto De Zerbi hem op om zijn keeperstrainer te worden. Farioli werkte een seizoen bij Benevento en vervolgens twee jaar bij Sassuolo. Onder de vleugels van De Zerbi ontwikkelde hij zijn eigen spelvisie en voelde hij zich klaar voor een volgende stap.

In 2020 werd hij assistent-trainer bij Alanyaspor, maar zijn talent werd snel erkend. Fatih Karagümrük gaf hem de kans om hoofdtrainer te worden. Op dertigjarige leeftijd werd hij de jongste Italiaanse coach op het hoogste niveau.

Successen in Turkije

Farioli maakte indruk in Turkije en verdiende na slechts 27 wedstrijden een transfer naar zijn oude club Alanyaspor. Daar behaalde hij voor die club een prachtige vijfde plaats, waardoor hij de aandacht trok van OGC Nice. In 2023 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van de Franse subtopper. Vanaf dat moment ging het snel met zijn carrière.

Unieke prestaties met OGC Nice

In Frankrijk bleef Farioli schitteren. Hij eindigde als vijfde in de Ligue 1 en zijn team noteerde een indrukwekkende statistiek: slechts 29 tegendoelpunten in een heel seizoen. Vooral in eigen huis was Farioli’s defensie ijzersterk met slechts elf tegengoals. Alleen topclubs als Real Madrid, Bayer Leverkusen en Inter kregen minder treffers tegen.

De uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain blijft het meest memorabel. Farioli’s team versloeg de landskampioen met 2-3 in het Parc des Princes, een prestatie die OGC Nice in veertien jaar niet had neergezet. Deze prestaties trokken de aandacht van Ajax, dat niet aarzelde om hem binnen te halen, ondanks zijn geringe ervaring.

Ajax van crisis naar bijna de landstitel

Met de aanstelling van Farioli had Ajax voor het eerst sinds Morten Olsen in 1997/1998 weer een buitenlandse hoofdtrainer. De Italiaan, geïnspireerd door Johan Cruijff, tekende een contract voor drie jaar en had de missie om Ajax uit de crisis te halen. Met Farioli haalden de Amsterdammers, na Maurice Steijn, opnieuw een gok in huis door zijn geringe ervaring als hoofdcoach.

Heel dichtbij landstitel

Hoewel het spel geregeld niet bepaald vermakelijk was, boekte Ajax succes onder Farioli. Na een geweldige inhaalrace leek het zelfs op weg naar de landstitel. Met nog een paar duels te gaan hadden de Amsterdammers negen punten voorsprong op PSV, maar na een enorme inzinking in de laatste wedstrijden verdween die marge als sneeuw voor de zon. Het resulteerde in een dramatische ontknoping voor Ajax, dat tweede werd en genoegen moest nemen met Champions League-voetbal.

Farioli vertrekt bij Ajax

Een dag na de beslissing kondigde Farioli aan te vertrekken. 'Diep in zijn hart' voelde de flamboyante Italiaan dat het een goed moment was om uit elkaar te gaan. Het boterde lang niet altijd tussen bijvoorbeeld de directie en de trainer, ondanks het feit dat de resultaten veel beter waren dan vorig seizoen.

Gelukkig in de liefde

Naast zijn voetbalcarrière heeft Farioli ook zijn privéleven op de rit. Al jaren is hij samen met Agata Alonzo. Samen hebben ze een dochter, Lea. Zijn gezin verhuisde mee naar Amsterdam. Midden in het seizoen werd Farioli vader, al was hij niet bij de geboorte vanwege zijn werk bij Ajax.

Over Agata Alonzo

Agata Alonzo is een bekende persoonlijkheid in Italië. Ze deed mee aan Miss Italië in 2008 en was in 2014 een van de verleidsters bij Temptation Island. Ook heeft ze naam gemaakt als sportjournalist bij Sportitalia.