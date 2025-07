Ajax heeft het aflopende contract van een groot talent verlengd. Skye Vink, de zoon van ESPN-analist Marciano Vink, heeft een nieuwe overeenkomst bij de club getekend tot 2028.

Het vorige contract van de 19-jarige Vink liep deze zomer af. Nu is de overeenkomst verlengd tot 30 juni 2028. De aanvaller speelt al sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax.

Hij maakte in augustus 2023 zijn professionele debuut in de Keuken Kampioen Divisie, tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en SC Cambuur. In totaal speelde hij al 31 competitieduels voor Jong Ajax.

Feyenoord knalt indrukwekkend door op transfermarkt en presenteert ook derde zomeraanwinst Feyenoord heeft Gaoussou Diarra gepresenteerd als de derde zomeraanwinst. De buitenspeler komt voor zo'n 3,5 miljoen euro over van het Turkse Istanbulspor en moet in Rotterdam de opvolger van Ibrahim Osman worden.

Sterke en slimme spits

Voetbaldirecteur Marijn Beuker is enthousiast over het talent. "We zijn blij dat we vandaag het contract van Skye hebben verlengd. Hij is een sterke en slimme spits", zegt hij. "Bovendien heeft hij een fantastisch karakter. Dat zal hem helpen bij zijn ontwikkeling komend seizoen en zij het maken van de stap naar het eerste team."

Snoeiharde kritiek op Feyenoord: 'Als zij hem kopen, zijn ze schuldig aan doden in Oekraïne' Evegeniy Levchenko heeft zich fel uitgesproken tegen een mogelijke transfer van Manfred Ugalde naar Feyenoord. Volgens de Oekraïense oud-voetballer sponsoren de Rotterdammers de oorlog met zijn thuisland als ze zaken doen met Ugalde zijn club Spartak Moskou.

Marciano Vink

Ook oud-voetballer Marciano Vink, de vader van Skye, begon zijn profcarrière bij Ajax in 1988. Daarna speelde hij nog voor Genoa, PSV en ADO Den Haag. Na het beëindigen van zijn professionele voetbalcarrière is Vink nog actief geweest in de voetballerij als zaakwaarnemer. Sinds 2020 werkt hij als analist voor ESPN.

Verlenging Pasveer en Klaassen

Eerder deze week sloeg Ajax ook al een belangrijke slag. De aflopende contracten van keeper Remko Pasveer en middenvelder Davy Klaassen werden namelijk ook verlengd. Klaassen heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot en met 30 juni 2027. In totaal speelde hij 356 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 101 treffers en 52 assists. Hij werd vijf keer kampioen met Ajax.

Ajax slaat grote slag en houdt 'belangrijke schakel' in Amsterdam Ajax is bezig de selectie voor volgend seizoen samen te stellen en heeft daarin een belangrijke slag geslagen. Van twee routiniers liep het contract af en na de verlenging met keeper Remko Pasveer ligt nu ook middenvelder en 'Mister 1-0' Davy Klaassen langer vast in Amsterdam.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.