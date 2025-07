De afwezigheid van Cristiano Ronaldo bij de begrafenis van Diogo Jota was wereldwijd groot nieuws en kwam hem ook op flink wat kritiek te staan. De zus van de stervoetballer onthulde daarop waarom de Portugees er niet bij was en sloeg keihard terug naar zijn criticasters.

De voetbalwereld verkeert sinds afgelopen donderdag in rouw sinds bekend werd dat de Liverpool-aanvaller samen met zijn broer was verongelukt in Spanje. Twee dagen na zijn dood was de uitvaart in Portugal en daarbij waren veel prominenten uit het voetbal aanwezig. Onder hen natuurlijk de spelers van Liverpool met aanvoerder Virgil van Dijk en coach Arne Slot, maar ook ploeggenoten van het Portugese elftal waren erbij.

Ronaldo, die altijd de aanvoerdersband draagt bij Portugal, ontbrak echter. Dat deed hij om te voorkomen dat er een mediacircus zou ontstaan, wat de rouw van de families van de twee broers zou verergeren. De beslissing zorgde echter voor verdeeldheid en leidde zelfs tot een reactie van de zus van Ronaldo.

'Absurd en beschamend'

In een bericht op Instagram verdedigde Kátia de beslissing van haar broer: "Het fanatisme is vermoeiend, de kritiek om niets. Zieke maatschappij. We hebben allemaal familie."

“Het is absurd en beschamend om te zien hoe tv-zenders, commentatoren en sociale media de nadruk leggen op een (wijze) afwezigheid in plaats van respectvol de pijn van een familie te erkennen die twee broers heeft verloren. Jammer", herhaalde ze, terwijl ze ook de media-aandacht memoreerde waaraan de familie werd blootgesteld na het overlijden van hun vader in 2005.

Mediacircus na overlijden vader Ronaldo

Op 7 september van dat jaar overleed Dinis Aveiro in een ziekenhuis in Londen, terwijl zijn zoon met het nationale team in Rusland was voor een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2006. Kátia benadrukt de figuren die aanwezig waren bij de begrafenis, maar onthult dat ze dat pas later hoorde: "De begrafenis werd bijgewoond door presidenten, door bondscoach Luiz Felipe Scolari. Ik kan me niet herinneren dat ik ze heb gezien. Ze hebben me vast begroet, de pijn verblindde me."

"Naast de pijn van het verlies, moesten we omgaan met een toestroom van camera's en nieuwsgierigen op de begraafplaats. Het was een totale chaos op de begraafplaats, nog nooit eerder gezien, zonder enig respect, en het was niet om eer te betuigen, zoals je je kunt voorstellen", verwijzend naar de enorme media-aandacht in een moment van rouw.

Dat wilde Ronaldo de familie van Jota dus besparen en dat begrijpt zijn zus maar al te goed. "Je zult nooit weten wat het betekent totdat je hetzelfde meemaakt", sluit ze af.