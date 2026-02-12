Sean Dyche is na nog geen vier maanden ontslagen als trainer van Nottingham Forest. Het clubbestuur ontsloeg hem midden in de nacht na het doelpuntloze gelijkspel thuis tegen hekkensluiter Wolverhampton. Nottingham staat op de 17e plaats in de Premier League, drie punten boven de degradatiezone.

“Voetbalclub Nottingham Forest kan bevestigen dat Sean Dyche is ontheven uit zijn functie als hoofdtrainer. We willen Sean en zijn technische staf bedanken voor hun inzet tijdens hun periode bij de club en wensen hen veel succes in de toekomst,” zo liet de club weten in een verklaring op sociale media.

Ontslag na 114 dagen, derde keer dit seizoen

Forest krijgt daardoor al de vierde trainer van dit seizoen. De 54-jarige Dyche hield het slechts 114 dagen vol; voor hem werden Nuno Espirito Santo in september en Ange Postecoglou in oktober vorig jaar al vroegtijdig ontslagen. Tijdens zijn tijd bij Nottingham boekte Dyche 10 overwinningen, 6 gelijke spelen en 9 nederlagen. Hij laat de ploeg slechts drie punten boven de degradatiezone achter.

Uitgefloten door de fans

Eigenaar Evangelos Marinakis verloor woensdag zijn geduld met Dyche, nadat zijn ploeg ondanks 35 schoten niet wist te scoren tegen Wolves. De spelers van Nottingham wonnen zo voor de derde competitiewedstrijd op rij niet en werden na de wedstrijd door de fans uitgefloten.

Gerespecteerde trainer

Volgende week donderdag wacht Forest de eerste play-offwedstrijd voor een plek in de achtste finales van de Europa League uit tegen Fenerbahçe, waarna ze thuis in de competitie Liverpool ontvangen. Dyche is een gerespecteerd manager in Engeland en leidde eerder jarenlang Burnley. Wie de opvolger wordt van hem is nog niet bekend.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.