Twee topscorers in de Eredivisie: Vangelis Pavlidis en Luuk de Jong moeten topscorerstitel delen

Vangelis Pavlidis en Luuk de Jong zijn dit seizoen topscorer van de Eredivisie geworden. De Griek en de PSV-spits scoorden allebei in de laatste speelronde en eindigen op 29 doelpunten.

Vangelis Pavlidis scoorde één keer in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Tijdens dat duel stond AZ 3-0 voor, maar in de tweede helft lieten de Alkmaarders het volledig lopen en kwam Utrecht terug tot 3-3. Voor de strijd om plaats drie maakte het niet meer uit, want Twente won van PEC Zwolle. Pavlidis mag dus een klein feestje vieren vanwege zijn topscorerstitel. Het is de tweede keer op rij dat twee spelers samen topscorer worden van de Eredivisie. Vorig seizoen moest Tasos Douvikas en Xavi Simons de titel delen.

Luuk de Jong

De Jong is naast Pavlidis de tweede topscorer van de Eredivisie. Hij maakte twee goals tegen RKC Waalwijk, waardoor de Eindhovenaren wonnen van de Waalwijkers. Naast 29 goals gaf de 33-jarige spits ook nog vijftien assists op zijn ploeggenoten. In alle competities maakte De Jong 38 goals in 47 wedstrijden. Het is dus ook het tweede jaar op rij dat de topscorer van de Eredivisie bij PSV speelt.