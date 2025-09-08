Doping wordt vaak gelinkt aan wielrennen en bijvoorbeeld vechtsporten, maar in het voetbal komt het zelden (meer) voor. Toch heeft de UEFA bikkelhard opgetreden nadat een speler van Athletic Bilbao positief testte op een verboden middel na een wedstrijd tegen Manchester United.

Verdediger Yeray Álvarez van Athletic Club uit Bilbao is door de UEFA voor tien maanden geschorst. Dat maakte de Europese voetbalbond bekend. De 30-jarige Spanjaard testte op 1 mei, na de heenwedstrijd in de halve finales van de Europa League tegen Manchester United, positief op canrenone, een medicijn dat de urineafscheiding bevordert en geclassificeerd staat als middel om doping te maskeren.

Haaruitval na kankerdiagnose

Álvarez verklaarde dat hij het verboden middel onbewust had ingenomen via medicijnen tegen haaruitval als gevolg van teelbalkanker. Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 2 juni 2025, de dag dat hij al akkoord ging met een voorlopige schorsing, en loopt op 2 april 2026 af. Hij speelde dit seizoen nog geen wedstrijd, omdat hij dus al akkoord was gegaan met een voorlopige schorsing.

Meerdere keren kanker

Álvarez werd in december 2016 gediagnosticeerd met teelbalkanker en onderging een operatie. In februari 2017 keerde hij terug op het veld. In juni van dat jaar bleek dat hij opnieuw kanker had. Hij onderging chemotherapie en keerde in 2018 terug op het veld. Zijn club Bilbao, waar hij al bijna tien jaar voor speelt, meldt dat Alvarez in een persconferentie binnenkort het een en ander zal toelichten. Op 2 februari, twee maanden voor zijn schorsing afloopt, mag hij zich weer op het trainingsveld melden om mee te trainen. Zijn eerste wedstrijd mag dus pas vanaf 2 juni plaatsvinden.

