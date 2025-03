Vader Abdelhak Nouri deelt positieve update over zoon: 'Dat geeft ons ook kracht'

De vader van Abdelhak Nouri heeft een positieve update gegeven over zijn zoon. Het is inmiddels bijna acht jaar geleden dat Appie Nouri een hartstilstand kreeg bij een trainingskamp van Ajax.

"Gelukkig is hij stabiel, is hij iets scherper", zegt Mohammed Nouri tegen RTL Boulevard bij een speciaal padeltoernooi vanuit de Nouri Foundation. "Hij begrijpt ons als we hem iets vertellen. Laat hij zien met een glimlach. Het geeft ons ook kracht. We zijn blij met kleine stapjes. Ik hoop dat het alleen maar beter met hem gaat worden."

Nouri is inmiddels 27 jaar en wordt thuis verzorgd door zijn familie. Vorig jaar gaf Abderrahim al een update: "Veel mensen denken nog steeds dat hij in coma ligt, maar dat is niet het geval: hij is bij bewustzijn. Hij is niet de oude, maar we zijn erg blij dat hij onder ons is."

Goede vriend Jaïro Riedewald

Het blijft een moeilijk thema voor vrienden van Nouri. Zoals ook voor de een jaar oudere Jaïro Riedewald, die inmiddels bij Royal Antwerp voetbalt. De middenvelder zei een paar jaar terug dat hij nog elke dag aan hem denkt. Daar voegde hij in december bij Het Laatste Nieuws aan toe: "Dat is een gevoelig onderwerp, man. Hij is een jaar jonger dan ik, maar we trokken in de jeugdopleiding van Ajax vaak samen op. Binnen en buiten de club. Hij is een goede vriend. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is."

Riedewald komt nog regelmatig over de vloer bij de familie. "Hij is en blijft een vriend, ik wil er zijn voor hem en zijn familie. Weet je: ik vind het positief dat de verschillende instanties bezig zijn om zulke zaken te voorkomen." Daarnaast roept hij aan iedereen op om een EHBO-cursus te volgen.

Nieuwe generatie denkt aan Appie

Maar niet alleen bij vrienden, ook bij de nieuwe generatie talenten leeft Nouri nog volop. Zo wil Jong Ajax-speler Rayane Bounida zijn droom waarmaken. Nouri kwam tot negen wedstrijden in Ajax 1, de teller van de Belgische Bounida staat nu op één invalbeurt.

"Ik heb gezegd dat ik Appies deel wil waarmaken", zei Bounida na afloop van zijn debuut tegen Heracles Almelo. "Dat is gebeurd, maar het blijft niet hierbij. Hij scoorde bij zijn debuut, ik niet, maar misschien de volgende wedstrijd." Nouri scoorde een vrije trap bij zijn eerste wedstrijd tegen Willem II in de beker.