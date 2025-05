Veelbesproken Wouter Goes scoort, ruziet en krijgt rode kaart na bizarre actie: 'Er zit een kronkeltje'

Uitgerekend Wouter Goes kreeg zondag een rode kaart tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ, nadat hij eerder scoorde voor de Alkmaarders. De twee clubs stonden zondag amper een paar weken na de bekerfinale, waar vooral Goes opviel met zijn opmerkelijke gedrag, opnieuw tegenover elkaar. Goes kreeg het hele stadion tegen zich met zijn onsportieve actie in de slotfase. De actie zorgde er zelfs voor dat supporters na de wedstrijd het veld bestormden.

Goes zorgde opnieuw voor tumult tijdens een duel tussen Go Ahead Eagles en AZ. Tijdens de bekerfinale viel hij al op omdat hij Go Ahead-spits Victor Edvardsen uit de wedstrijd probeerde te halen, maar tevergeefs. Toen de Zweedse spits uiteindelijk de wedstrijd won, gaf hij Goes nog een figuurlijke trap na. Bij de huldiging toonde hij een groot spandoek, waar hij de AZ-speler als hond aan een riem had. Direct na afloop vlogen er ook meerdere spelers van Go Ahead naar de 20-jarige Goes toe, om in zijn gezicht te gaan juichen.

De verdediger van AZ werd al sinds de start van de wedstrijd elke keer uitgefloten als hij aan de bal was, maar haalde zijn gram door te scoren. De ploeg uit Alkmaar stond met 0-3 voor toen het in de blessuretijd mis ging met Goes. Hij zette een behoorlijke tackle in, gevolgd door hard gejuich, alsof hij opnieuw had gescoord. Die actie leverde hem een rode kaart op.

Het incident zorgde voor zo veel tumult dat supporters van Go Ahead Eagles het veld bestormden na afloop richting spelers van de uitploeg. Tijdens de nabespreking ging het dan ook over niets anders dan de onsportieve actie van de AZ-verdediger. "Hij heeft hulp nodig," was de pijnlijke conclusie die werd gesteld. "Er zit een kronkeltje."

Gram gehaald

Vanaf de start van de wedstrijd werd de Goes telkens uitgefloten wanneer hij aan de bal was, zo merkte ook de commentator op: "Ik hoef de rest van de middag denk ik niet meer te vertellen wanneer Wouter Goes aan de bal is."

Ruben van Bommel leek eindelijk een einde te maken aan zijn doelpunten-droogte. De zoon van Mark van Bommel heeft namelijk sinds augustus niet meer gescoord. De aanvaller scoorde de 0-2 voor de ploeg uit Alkmaar, nadat de 0-1 op ongelukkige wijze viel door Gerrit Nauber. Van Bommel kon kon echter niet lang van de 0-2 genieten: de VAR werd erbij gehaald en keurde het doelpunt af.

Doelpunt Goes

Niet veel later werd AZ, uitgerekend door Wouter Goes, alsnog op 0-2 voorsprong gebracht. De AZ-speler stond helemaal vrij bij een corner en raakte de bal vol met zijn wreef, waarna de 0-2 via de onderkant van de lat viel. Een beladen doelpunt, maar Goes had duidelijk geleerd van zijn gedrag. Bij het juichen hield hij zich in, in ieder geval richting de fans van de thuisploeg.

