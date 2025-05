Dit is Erik ten Hag: schatrijk na mislukte tijd bij Manchester United, ruzie met Engelse media én snelle rentree verwacht

Erik ten Hag is één van de meest besproken Nederlandse voetbaltrainers van deze eeuw. Hij leidde Go Ahead Eagles naar promotie naar de Eredivisie, deed waardevolle ervaring op bij Bayern München II en groeide uit tot een geliefde coach bij zowel FC Utrecht als Ajax. In de zomer van 2022 vertrok hij naar Manchester United, waar hij op 28 oktober 2024 werd ontslagen. Inmiddels lijkt hij zich klaar te maken voor een snelle terugkeer als trainer.

Het antwoord op de vraag wie Ten Hag is, wordt door mensen verschillend beantwoord. Vraag het aan een Ajax-fan en hij haalt herinneringen aan de halve finale van de Champions League op in 2019. Vraag het iemand uit Manchester en zelfs zijn antwoord kan tweeledig zijn: hij is de trainer die Manchester United twee prijzen schonk óf de falende trainer die veel eerder ontslagen had moeten worden.

Kortom, de meningen over Ten Hag zijn verdeeld. De Haaksbergenaar bleef er stoïcijns onder en juist dat tekent de mens Ten Hag. Met zijn karakteristieke accent toont hij zich immer nuchter, maar is hij wel recht voor z'n raap. In Nederland werd en wordt dat gewaardeerd, door zijn spelers wellicht ook, maar in de media botste Ten Hag regelmatig.

Ruzie met Cristiano Ronaldo

Zo was een interview van sterspeler Cristiano Ronaldo met de Engelse televisiemaker Piers Morgan de druppel na een langslepend drama tussen Ten Hag en de teruggekeerde legende bij United. Het klikte niet tussen de twee: Ten Hag eiste veel, óók van de al gearriveerde Ronaldo en die had op zijn beurt geen zin om als beginneling behandeld te worden. Ten Hag maakte geen onderscheid en zette Ronaldo op de bank, tot diens frustratie. Al snel barstte de bom, waar tot de dag van vandaag details over naar buiten treden.

Ruzie met Engelse media

Ten Hag krijgt het door zijn harde winnaarsmentaliteit vaak flink te verduren en zeker in Engelse media. Het helpt hem dan niet mee dat zijn Engels niet fantastisch is en zijn kenmerkende 'hè' in elke zin voorkomt. Hij merkte dat de voetbalwereld aan de overkant van het Kanaal een stuk harder is dan in het veilige Nederland. Regelmatig legden journalisten hem het vuur aan de schenen en menig verslaggever dacht al veel eerder te weten dat Ten Hag ontslagen zou worden bij United.

Die journalisten kregen op 28 oktober 2024 uiteindelijk gelijk. Na een nieuwe dreun, uit tegen West Ham United (2-1), was de maat vol voor de clubleiding. Ten Hag moest zijn biezen pakken. Wel kreeg hij zo'n 20 miljoen euro mee als ontslagvergoeding.

Shoppen in eigen netwerk

Ten Hag verlengde afgelopen zomer zelfs zijn contract nog én kreeg meer controle bij de gevallen topclub. Zo haalde hij met René Hake en Ruud van Nistelrooij twee nieuwe (Nederlandse) assistenten en shopte hij weer in zijn eigen netwerk om bekende spelers aan te trekken. Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui versterkten zijn verdediging, die in hun tijd bij Ajax veel indruk maakten. Ook de Nederlandse spits Joshua Zirkzee werd gehaald. Van Nistelrooij neemt vanaf nu tijdelijk de taken van Ten Hag over.

Hachje gered in Engeland

Het kampioenschap, een mooie Europese campagne of in topwedstrijden de sterren van de hemel spelen bleken te hoog gegrepen voor Ten Hags United. Wel won de club onder zijn leiding voor het eerst in zes jaar weer een prijs (de League Cup in 2023) en redde hij toen tijdelijk zijn eigen hachje door op de slotdag van het seizoen in Engeland de FA Cup te winnen door stadgenoot Manchester City in de finale te verslaan. Hij won van zijn leermeester Pep Guardiola, van wie hij de kneepjes van het vak leerde in hun gezamenlijke tijd bij Bayern München.

Prijzen in Nederland

Het zijn 'maar' twee bekers. Wat dat betreft vallen die in het niet bij de prestaties die hij in Nederland neerzette met Go Ahead Eagles (promotie naar de Eredivisie in 2013 na zeventien jaar afwezigheid), FC Utrecht (verloren bekerfinale 2016 en Europees voetbal in 2017) en vooral Ajax: drie keer landskampioen, twee KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal. Vooral de reis naar de halve finale van de Champions League in 2019 oogste ook internationaal lof. Hij won in Nederland twee keer de Rinus Michels Award voor beste trainer.

Erik ten Hag met één van zijn vele prijzen die hij met Ajax won. ©Getty Images

Ruzie met Noa Lang

Toch ging het ook in Nederland niet altijd van het leien dakje. Zijn bekendste ruzie had hij met Noa Lang, die dolgraag bij Ajax was doorgebroken en lang had gespeeld. Maar mede door zijn opmerkelijke ruzie met Ten Hag tijdens een bekerwedstrijd, verdween de liefde tussen Ajax en Lang en verkaste hij naar België, om via Club Brugge uiteindelijk met veel bombarie bij PSV te belanden. Het is misschien het enige smetje op het verder brandschone blazoen van Ten Hag in Nederland.

Familieman Ten Hag

Zo uitgebreid als Ten Hag in de spotlights staat als celebrity, daar is hij als familieman liever anoniem. Over zijn vrouw Lauri, met wie hij al jaren getrouwd is, is weinig bekend. Wel hebben ze samen drie kinderen gekregen, die soms wél in de media komen. Zo viel scherpe kijkers tijdens het EK voetbal in Duitsland op dat zoon Thierry in het publiek zat toen Ten Hag te gast was bij Studio Fussball.

Snelle terugkeer in profvoetbal

Sinds zijn vertrek bij Manchester United heeft Erik ten Hag bewust de tijd genomen om afstand te nemen van het voetbal en volledig tot rust te komen. Tóch lijkt een comeback niet lang op zich te laten wachten, zo gaf hij aan in een gesprek met Sportnieuws.nl. "Ja, ja, ja natuurlijk mis ik de wedstrijdspanning", lacht Ten Hag. "Uiteindelijk ben ik nu op een leeftijd dat we allemaal iets willen bereiken. Het is geweldig om ergens bij betrokken te zijn waar ook écht iets op het spel staat."