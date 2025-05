Steven Berghuis staat stil bij bijzondere dag en zet dierbaar persoon in het zonnetje

Frank Berghuis is niet alleen lid van de technische staf van Go Ahead Eagles en voormalig profvoetballer, maar ook de vader van Ajacied Steven Berghuis. Laatstgenoemde staat dan ook op bijzondere wijze stil bij de verjaardag van zijn vader.

Onlangs werden pa Berghuis en Steven's broertje Tristan nog bekerkampioen met Go Ahead Eagles. Hoewel ze op het veld misschien elkaars concurrenten zijn, is daar buiten absoluut geen sprake van. Zo bleek wel toen de Ajacied zijn familieleden aanmoedigde tijdens de bekerfinale in De Kuip op Instagram.

Voetbal-DNA

Ook vrijdag staat de aanvaller stil bij een bijzondere dag voor zijn vader. Pa Berghuis mag namelijk 58 kaarsjes uitblazen. Dat doet Steven met foto's uit het archief van zijn vader als voetballer. De voetbalgenen heeft de Ajacied dan ook niet van een vreemde. Berghuis senior doorliep een gedeelte van de jeugdopleiding van PSV, maar brak daar nooit door.

Teleurstelling

Later verkaste de voormalig aanvaller naar VVV Venlo, waar hij twee seizoenen van vaste waarde was en vertrok vervolgens naar FC Volendam. Een avontuur als voetballer in het buitenland, liep echter uit op een grote teleurstelling, nadat een transfer naar het Turkse Galatasaray uiteindelijk niet doorging.

De club kwam de betaalverplichtingen richting de Volendammers niet na, waardoor FC Volendam hem weigerde vrij te geven. Ook een proefperiode bij Sheffield Wednesday liep op niks uit, waardoor pa Berghuis uiteindelijk een nieuw contract tekende bij FC Volendam. Later speelde hij nog voor Lommel SK en SC Cambuur.

Kampioenschap Eredivisie

Desondanks kijkt de Ajacied op naar zijn vader als het om zijn verleden als profvoetballer gaat, zo blijkt wel uit de foto's en emoji's die hij daarvan deelt op Instagram. Berghuis staat momenteel met Ajax aan kop in de Eredivisie. Toch is een kampioenschap, zeker na de laatste twee Eredivisie-wedstrijden van de Amsterdammers, nog alles behalve zeker.

Het gat met PSV, de nummer twee, werd de laatste twee weken namelijk kleiner toen de Amsterdammers kostbare punten verspeelden op bezoek in Utrecht en thuis tegen Sparta. Het gat bedraagt momenteel nog vier punten.

Alles over Eredivisie

