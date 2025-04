Wéér felle kritiek op scheidsrechter: 'Met zulke acties ga je de Eredivisie nooit halen'

Lee-roy Echteld, de coach van jong-AZ, heeft op maandagavond voor opschudding gezorgd nadat hij opvallende woorden in de mond nam tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch. "Jullie gaan nooit de Eredivisie in", riep de 56-jarige Amsterdammer. Achteraf gaf hij uitleg over de uitspraak.

Jong AZ speelde op het complex in Wijdewormer met een bloedeloze 0-0 gelijk tegen de Brabanders, maar achteraf ging het eigenlijk niet meer over de wedstrijd. De aandacht was vooral gevestigd op de uitspraak van Echteld. De coach schreeuwde "jullie gaan nooit de Eredivisie in", maar naar tegen wie hij het had was niet echt duidelijk.

Den Bosch-trainer Ulrich Landvreugd kreeg de uitspraak zelfs niet mee. "Maar als hij de toekomst kan voorspellen, dan is dat knap van die man", zo vertelde hij aan ESPN.

Duidelijkheid

Na de wedstrijd bracht Echteld duidelijkheid: zijn uitspraak was niet gericht op Den Bosch. "Dat was een opmerking richting de scheidrechters. Dat had helemaal niets te maken met Den Bosch. Als je zulke beslissingen neemt, ga je de Eredivisie nooit halen, nee."

Niet voor het eerst

De coach van Jong Az was dus niet blij met de scheidsrechter van dienst. Het is niet voor het eerst deze maand dat er kritiek wordt geleverd op een scheidsrechter bij een wedstrijd van Jong AZ. Zo ging het op 7 april ook al fout tijdens de wedstrijd tegen Jong PSV. Scheidsrechter Wouter Wiersma maakte volgens velen toen een gigantische blunder.

Hij kende een strafschop toe aan Jong PSV na een val van Tai Abed, die volgens velen een schwalbe was. De beslissing leidde tot kritiek van commentatoren en op sociale media. "Hier is toch niks aan de hand", zo zei ESPN-commentator Dean van het Laar.

ESPN deelde een video van het opvallende moment destijds op X. Kijkers hadden op zijn zachtst gezegd geen positieve woorden over voor de arbiter. "Die scheidsrechter moet toch gelijk op non-actief gesteld worden", zo schreef een X-gebruiker.

