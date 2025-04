Vlak voor pikant duel hoort Victor Edvardsen zijn 'straf' voor veelbesproken actie richting Wouter Goes

De actie van Victor Edvardsen tijdens de huldiging van bekerwinnaar Go Ahead Eagles loopt voor de Zweedse spits van de club met een sisser af. Hij zwaaide uitgebreid met een door een fan gefabriceerde poster en maakte daarmee zijn directe tegenstander Wouter Goes belachelijk. De 'straf' is mild.

Go Ahead Eagles-speler Victor Edvardsen ontloopt een schorsing na het tonen van een spandoek waarop hij AZ-verdediger Wouter Goes als een hond aan een ketting vasthoudt. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft besloten de 29-jarige Zweed alleen een berisping te geven. Daarbij speelde mee dat de aanvaller al snel publiekelijk zijn excuses aanbood, meldt een woordvoerder van de KNVB.

Berisping

Edvardsen krijgt de waarschuwing "vanwege het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal en/of gedrag dat een beledigend, dan wel onnodig grievend karakter heeft". Hij toonde het spandoek vorige week bij de huldiging van bekerwinnaar Go Ahead Eagles in Deventer.

Pikant duel

Een dag later verontschuldigde Edvardsen zich via sociale media. "Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het tonen van het spandoek gisteren. Het was grappig bedoeld en niet om iemand te beledigen." Komend weekend wordt een pikant duel in de Adelaarshorst gespeeld. Dan staat namelijk een herhaling van de bekerfinale op het programma in de Eredivisie. Go Ahead Eagles ontvangt AZ en dus is het uitkijken naar nieuwe duels tussen Goes en Edvardsen.

Op de bank

Na alle commotie rond de pas twintigjarige verdediger nam AZ-trainer Maarten Martens Goes in bescherming. Hij liet hem op de bank in het 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen NAC Breda. De verklaring was dat Goes last had van zijn hamstring, maar de Belgische coach ging ook nog in op de 'rel' die ontstond rondom zijn verdediger.

