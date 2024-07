'Verbannen Ajacied vertrekt naar Spaanse revelatie Girona'

De bij Ajax vertrokken Gabriel Misehouy heeft een opvallend nieuwe club gevonden. De 18-jarige middenvelder tekent volgens meerdere bronnen een contract voor vijf jaar bij Girona. Het Ajax-talent verkiest de Spaanse club, waar oud-Ajacied Daley Blind speelt, boven LOSC Lille.

Dat Misehouy deze transferperiode bij Ajax zou vertrekken stond al enige tijd vast. Het contract van de talentvolle voetballer liep deze zomer af, waardoor lange tijd werd onderhandeld om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Echter kwamen beide partijen niet tot een akkoord, wat betekende dat Misehouy kon uitkijken naar een nieuwe club.

Vanwege zijn transfervrije status had de middenvelder de keuze uit verschillende clubs, waaronder het Franse Lille. Toch heeft Misehouy getekend bij Girona, dat al langer in gesprek was met de jeugdinternational, zo melden onder andere VI en transferexpert Fabrizio Romano op X. Girona maakt onderdeel uit van de City Football Group en heeft dus een direct link met Manchester City.

'Niet het einde dat ik me had voorgesteld'

"Het was een moeilijke beslissing, maar moeilijke beslissingen horen bij het leven", schreef het jonge talent vorige week in een afscheidsbericht op Instagram. "Dit is niet het einde dat ik me had voorgesteld. Maar alles verloopt volgens zijn (God, red.) plan, niet het mijne."

Misehouy stond in de jeugdopleiding van Ajax te boeken als groot talent. Hij doorliep de gehele opleiding en het leek een kwestie van tijd voordat hij zijn opwachting mocht maken in de hoofdmacht. Echter is het nooit zover gekomen. Wegens de stroef lopende onderhandelingen bleef zijn langverwachte doorbraak uit in Amsterdam.