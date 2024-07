'Ajax krijgt concurrentie in strijd om 'man van 20 miljoen': ook PSV jaagt op Liverpool-verdediger'

De opties stapelen zich op voor Sepp van den Berg. De centrale verdediger van Liverpool kon al rekenen op interesse van Ajax, Wolfsburg, Mainz, Brentford en Southampton en inmiddels heeft ook PSV zich in dat rijtje gevoegd. Arne Slot wil Van den Berg (22) aan het werk zien tijdens de voorbereiding, maar de Nederlander lijkt vastbesloten 'The Reds' te verlaten.

Van den Berg heeft een goed seizoen achter de rug bij FSV Mainz 05, waarmee hij zich handhaafde in de Bundesliga. De lange centrale verdediger had daarin een groot aandeel en dat is opgevallen bij veel Europese clubs. Dat maakt dat er een flink prijskaartje hangt aan de Zwollenaar: hij zou zo'n twintig miljoen euro moeten kosten.

PSV mikt op lagere transfersom

Voetbal International weet echter te melden dat PSV stiekeme hoop heeft om Van den Berg voor een lager bedrag binnen te kunnen halen. Vorige zomer hadden de Eindhovenaren namelijk ook flinke concurrentie in de strijd om Jerdy Schouten. Andere clubs waren bereid meer geld voor hem te betalen dan PSV, maar omdat de middenvelder volhardend was in zijn wens om in de Lampenstad te tekenen, kreeg technisch directeur Ernest Stewart zijn zin.

Champions League

De aanwezigheid in de Champions League is een belangrijke troef van de Eindhovenaren. Van den Berg kwam nog nooit in actie op het miljoenenbal. Ook kan hij met PSV spelen om de nationale prijzen, iets wat de afgelopen jaren bij zijn tijdelijke verblijven bij Preston North End, Schalke 04 en FSV Mainz 05 bepaald niet tot de mogelijkheden behoorde.

Andersom moet Van den Berg met zijn snelheid en kwaliteiten in balbezit een upgrade vormen voor Ramalho, die waarschijnlijk vertrekt bij de landskampioen. Vorig jaar zocht PSV al naar een nieuwe centrale verdediger, maar werd enkel Armel Bella-Kotchap op de valreep gehuurd. Hij was een groot deel van het seizoen niet inzetbaar vanwege een schouderblessure. Ramalho is sinds 1 juli transfervrij. Hij heeft een nieuw contractvoorstel ontvangen, maar moet zich indien hij tekent waarschijnlijk schikken in een reserverol. De verwachting is dat de Braziliaan dat niet ziet zitten. Hij geniet interesse van de Griekse kampioen PAOK.

Arne Slot

Naar verluidt wil Arne Slot de voormalig speler van PEC Zwolle aan het werk zien in de voorbereiding, omdat hij hem als serieuze optie ziet in het hart van de Liverpool-verdediging. Van den Berg is echter vastbesloten om te vertrekken. Hij gaf eerder in een interview aan klaar te zijn met de Engelse club, die gedane beloftes niet na zou komen. Hij baalt daarom van het hoge prijskaartje dat om zijn nek zou hangen. "Jullie straalden al die tijd geen vertrouwen in me uit, maar willen wel mijn toekomst belemmeren", liet hij optekenen door De Telegraaf.

Het is overigens niet de eerste keer dat PSV interesse toont in Van den Berg. Toen hij als jongeling doorbrak bij PEC Zwolle, trachtte de Brabantse club hem te strikken om hem via het beloftenteam klaar te stomen voor het eerste elftal. De club en speler spraken met elkaar, maar Van den Berg koos voor Liverpool. Nu komt hij wellicht via een omweg alsnog in Eindhoven terecht.