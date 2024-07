Ajax deelt teaser nieuw thuisshirt: Amsterdammers lijken met opvallend detail te gaan spelen

Ajax heeft op een cryptische manier het nieuwe thuisshirt aangekondigd. De Amsterdammers presenteren vrijdag om 10.00 uur het nieuwe tenue en hebben de fans een aantal hints gegeven over hoe dat shirt er precies uit komt te zien.

Ajax hoopt het onder de nieuwe trainer Francesco Farioli na twee slechte seizoenen weer een stuk beter te gaan doen. Bij een nieuw begin hoort natuurlijk ook een nieuw shirt. Dat zou je tenminste denken. Het lijkt er namelijk op dat Ajax juist teruggrijpt op het verleden. Dat blijkt uit een teaser die de club op sociale media heeft geplaatst.

Teaser van nieuw thuisshirt

Ajax kondigde donderdag aan dat het thuisshirt op vrijdag 5 juli om 10.00 uur gepresenteerd zal worden. Als teaser hebben ze niet een klein stukje van het shirt laten zien, maar ze plaatsten wel een aantal foto's van oude shirt bij de aankondiging. Daar zit waarschijnlijk een hint in.

Op de foto's zijn oude beelden van Andy van der Meijde, Rafael van der Vaart, Davy Klaassen, Luis Suarez, Marko Pantelic en Shota Arveladze te zien. Natuurlijk is de karakteristieke rode baan in het midden een overeenkomst tussen alle shirts, maar ook hebben ze nog een andere opvallende gelijkenis: het kraagje. De kans is dus groot dat het ook terug zal komen in het nieuwe tenue van Ajax.

Uitshirt

Ajax presenteerde ruim een maand geleden al het uitshirt voor komend seizoen. Dat shirt was volgens de club een ode aan Amsterdam: "Onze stad dragen we altijd bij ons. Onlosmakelijk verbonden aan wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij ons presenteren."

