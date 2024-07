'Ajax wil 29-jarige verdediger van Juventus naar Amsterdam halen'

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Daniele Rugani. De centrale verdediger zou een bak aan ervaring kunnen toevoegen aan de verdediging van de Amsterdammers. Hij staat momenteel onder contract bij Juventus.

Voetbal International meldt de interesse van Ajax in de Italiaanse verdediger. Er zouden zelfs al gesprekken zijn geweest tussen de Nederlandse club en Rugani, waarin het sportieve aspect voor hem is uitgelegd.

Rugani heeft een goede band met Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Ajax. Juventus zou mee willen werken aan een transfer, maar de Amsterdammers moeten nog wel een transfersom bij elkaar zien te sprokkelen. De verdediger heeft een contract tot medio 2026 in Turijn.

Periode bij Juventus

Rugani speelt sinds 2015 bij Juventus, maar kon daar nooit een basisplaats veroveren. De 29-jarige Rugani kwam in die periode wel tot 148 wedstrijden voor De Oude Dame. Rugani speelde tussen 2016 en 2018 ook nog zeven interlands voor Italië, waarvan twee keer tegen Nederland. Zo speelde hij in die periode al tweemaal tegen Steven Berghuis, zijn mogelijke toekomstige teamgenoot bij Ajax.

In Italië won Rugani alles wat er te winnen viel. Hij tilde zes kampioenschappen omhoog met Juventus, won vier keer de nationale beker en ook nog eens twee keer de Super Cup.

Verdedigers van Ajax

Afgelopen seizoen stonden Josip Sutalo en Jorrel Hato vaak samen achterin bij Ajax. Later kwam daar Ahmetcan Kaplan bij, die momenteel met Turkije op het EK is. Aangezien Sutalo weg zou kunnen uit Amsterdam én Hato ook als linksback uit de voeten kan, is er ruimte genoeg voor Rugani in de verdediging van Ajax.