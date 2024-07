'Manchester United is eindelijk verlost van Donny van de Beek: Nederlander gaat de Champions League in'

Er lijkt een einde te komen aan het compleet mislukte verblijf van Donny van de Beek bij Manchester United. De 27-jarige middenvelder kwam vier jaar geleden over van Ajax, maar maakte nooit indruk in Engeland. Hij vertrekt nu naar Spanje.

Dat weet onder meer De Telegraaf. Bij Girona moet Van de Beek zijn voetballoopbaan weer nieuw leven in blazen. De Spanjaarden werden het afgelopen seizoen knap derde en komen na de zomer dus ook uit in de Champions League. De club uit La Liga maakt naar verluidt tussen de acht en de vijftien miljoen euro naar United.

De ploeg van manager Erik ten Hag maakt enorm verlies op de Nederlander. In 2020 werd hij na een succesvolle periode voor maar liefst 39 miljoen euro gekocht van Ajax. De 19-voudig international werd in al die jaren geen succes op Old Trafford. Hij was veel geblesseerd en werd verhuurd aan Everton en Eintracht Frankfurt. Ook daar maakte hij weinig indruk, waardoor Ten Hag hem opnieuw weinig zou gaan gebruiken.

'Verbannen Ajacied vertrekt naar Spaanse revelatie Girona' De bij Ajax vertrokken Gabriel Misehouy heeft een opvallend nieuwe club gevonden. De 18-jarige middenvelder tekent volgens meerdere bronnen een contract voor vijf jaar bij Girona. Het Ajax-talent verkiest de Spaanse club, waar oud-Ajacied Daley Blind speelt, boven LOSC Lille.

Oude bekende bij Girona

Van de Beek, die voor vier jaar zal tekenen, komt bij Girona zijn oud-ploeggenoot Daley Blind tegen. De twee speelden al samen bij Ajax. En er is nog een linkje met de Amsterdamse club. Het talent Gabriel Misehouy (18), die deze zomer vertrok uit Amsterdam, tekent waarschijnlijk ook een contract bij de Spaanse ploeg.