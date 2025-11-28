Jong AZ zal voorlopig niet kunnen beschikken over Eliav Adjedj. Dat lijkt een understatement na de ongekende zaag van het 17-jarige talent tegen FC Emmen. De commentator van dienst kon zijn ogen niet geloven.

Ne na het half uur kreeg Jong AZ een hoekschop, die uit de doelmond werd gekopt door FC Emmen. De afvallende bal viel tussen Romano Postema en Adjedj. Laatstgenoemde was echter veel te laat. Terwijl Postema de bal in de lucht tikte, raakte Adjedj hem op zijn heup. De veelscorende spits van FC Emmen verging van de pijn.

'Kortsluiting in het hoofd'

"Dit is zo'n schandalig, smerige overtreding", schreeuwde ESPN-commentator Leo Oldenburger. Adjedj kon het zelf amper bevatten dat hij er met rood vanaf werd gestuurd door scheidsrechter Rick Sturm. "Dan ook nog verbazen dat je rood krijgt. Doe normaal vriend! Dit kan écht niet. Welke bal wil je spelen, joh", verbaasde Oldenburger zich. "Dit is zo'n zieke overtreding, dit kan echt niet... Wat bezielt je? Kortsluiting in het hoofd."

Hans Kraay jr. mocht in de rust analyseren en bestempelde het als 'aanslag'. "Zo heb ik het nog nooit gedaan hoor", reageerde Kraay, die door presentator Toine van Peperstraten werd weggezet als 'specialist op dit gebied'. "Dit is zo rood als rood maar zijn kan. Ik ben blij dat hij opstond", zei Kraay over de geraakte Postema.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

