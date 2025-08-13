Feyenoorder Jordan Lotomba beleefde een nachtmerrie dinsdagavond in Istanboel tegen Fenerbahçe. De rechtsback was betrokken bij drie tegendoelpunten, wat er mede voor zorgde dat de Rotterdammers werden uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Lotomba was na de rampzalige wedstrijd genoodzaakt een drastisch besluit te nemen.

Bij de 2-1, de 3-1 en 5-2 van Fenerbahçe speelde Lotomba een negatieve hoofdrol. De Zwitserse rechtsback, die het vorige seizoen lang aan de kant stond vanwege een beenbreuk, was daarna de kop van jut bij supporters op sociale media. Zij reageerden furieus onder zijn foto's op Instagram, waarna Lotomba besloot de comments uit te schakelen.

Steun voor Lotomba

Dat besluit zagen ook veel Feyenoord-fans, die er wat over zeggen op X. 'Gisteren was de boosheid logisch, laten we nu even normaal doen en hem steunen', schreef een supporter. En: 'Ik vind het heel kwalijk om Lotomba op de persoon zo af te vallen'. Ook worden de acties 'in en in triest' genoemd. 'Heel droevig is het feit dat Lotomba zijn Instagram-pagina heeft uitgeschakeld vanwege de schandalige reacties die hij heeft ontvangen.'

Ook trainer Robin van Persie nam het na de wedstrijd op de persconferentie op voor de verguisde Lotomba. "Sterker nog, ik ben heel blij met Jordan. Hij is er vorig seizoen een tijdje uit geweest met een blessure en als ik zie hoe hij zich heeft terug geknokt de afgelopen periode, ben ik daar heel erg blij mee", vertelde hij.

Van Persies instructies

"Fouten maken mag ook van mij", ging Van Persie verder. "Ik vraag ook van Jordan om initiatief te nemen, mensen uit te spelen, eruit te dribbelen. Daar hoort ook een stukje risico bij. Vandaag ging dat een aantal keer niet helemaal goed, maar dat is geen probleem omdat ik dat dus van hem vraag."

Aanvoerder Sem Steijn en Quinten Timber steunden Lotomba eveneens. "Je verliest samen, je wint samen. Dus daar wil ik de schuld niet aan geven", sprak Steijn bij ESPN. Bij Ziggo Sport vertelde Timber: "Er worden fouten gemaakt, en in dit geval was het Lotomba. Als team moet je ervoor zorgen dat die fouten niet fataal worden, niet voor één speler. We zijn een team dat risico wil nemen in de opbouw, soms gaat dat fout."

Paniek op rechtsback

Feyenoord heeft drie volwaardige rechtsbacks in de A-selectie, alleen toch zijn er kopzorgen voor Van Persie. Lotomba is pas net weer terug en ook Bart Nieuwkoop sukkelt al tijden met zijn fitheid. Daarbij lijkt een langdurige blessure bij te zijn gekomen van de talentvolle Givairo Read.

