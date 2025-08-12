Feyenoord slaagde er niet in om dinsdagavond de play-offs van de Champions League te bereiken. Na de nipte zege in Rotterdam ging het in Turkije met ruime cijfers ten onder tegen Fenerbahçe (5-2). De Turkse media zijn blij, maar hebben het vooral gemunt op de scheidsrechter.

In Turkije worden namelijk massaal artikelen gewijd aan enkele beslissingen van Istvan Kovacs, die zich staande moest zien te houden in de 'Hel van Istanbul'. Dat leek hij grotendeels met verve te doen, maar daar dachten ze in Turkije anders over.

'Schandalige beslissing'

Zo vond het medium FotoMac de rol die Kovacs speelde bij de openingsgoal van Feyenoord discutabel. De Fenerbahçe-doelman pakte zomaar de bal buiten zijn eigen zestien op en gaf daarmee een vrije trap weg. Dat leverde de 0-1 van Feyenoord op. "Kovacs beslissing voor de Feyenoord-goal leidde tot kritiek.", zo schrijft het medium. De kritiek komt met name van het medium zelf. "Een schandalige beslissing!"

Verbijsterde José Mourinho

Was dat het enige waar de Turkse schrijvende pers over viel? Nee. Na een half uur dacht Fenerbahçe op voorsprong te komen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Milliyet vond het echter een 'controversiële beslissing' en was niet de enige. "José Mourinho was ook verbijsterd en kon zijn verbazing over de beslissing van de scheidsrechter niet verbergen."

Samba dankzij Fenerbahçe

Waar in Nederland het vooral gaat over de fouten van Feyenoord-back Jordan Lotomba en de miljoenen die de Rotterdammers mislopen, pikken ze er in Turkije nog wat andere dingen uit over de wedstrijd. Met name de goal van Fred, na balverlies van Lotomba, is onderwerp van gesprek. Hij schoot de bal van afstand in de kruising. "Een perfecte goal", vond Milliyet. Volgens Hurriyet was het 'samba in Kadiköy' dankzij de goal van de Braziliaan. Ook Fanatik kon de ogen niet geloven. "Wat heb je gedaan, Fred?"

Uiteindelijk lacht Fenerbahçe als laatst. De Turkse topclub van Mourinho maakt nog altijd kans op de Champions League. Dan moet het af zien te rekenen met zeer waarschijnlijk Benfica, dat in de play-offs de tegenstander lijkt te worden.

