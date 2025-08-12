Het is Feyenoord dinsdagavond niet gelukt om een stap richting de Champions League te zetten. De Rotterdammers verloren met 5-2 bij Fenerbahçe en lopen daardoor het hoofdtoernooi mis. Dat is niet alleen sportief een aderlating, maar ook financieel. Feyenoord kan namelijk fluiten naar enorme geldbedragen.

Het nieuwe avontuur begon vorige week met de thuiswedstrijd tegen de Turken (2-1 winst) en dinsdagavond was de return. Dat werd een deceptie. Feyenoord verloor met liefst 5-2 en plaatste zich dus niet voor de play-offs. De Rotterdammers moeten namelijk twee rondes overleven om het hoofdtoernooi van Champions League te halen, maar sneuvelden al bij de eerste horde.

Geen mooie bonus van de UEFA

In de derde voorronde tegen Fenerbahce waren er nog geen wedstrijdpremies te verdienen. De echte prijs volgt pas bij het bereiken van de play-offs. Feyenoord had echter al miljoenen kunnen bijschrijven. Als het had afgerekend met de Turken, dan had het 4,29 miljoen euro van de UEFA ontvangen. Dat gebeurde dus niet.

Echte schatkist pas bij groepsfase

Het bereiken van de groepsfase van de Champions League, via de play-offs, had pas echt de schatkist geopend. De startpremie voor deelname aan deze fase bedraagt maar liefst 18,62 miljoen euro. Dit is echter slechts het begin: daar bovenop komen wedstrijdpremies, televisiegelden en inkomsten uit kaartverkoop en merchandising. Voor Feyenoord is er dus een wereld van verschil tussen het halen van de Champions League of uitgeschakeld worden in de voorrondes. Vorig jaar harkten ze tientallen miljoenen binnen door de laatste zestien te bereiken.

Alternatief: Europa League

Nu rest deelname aan de groepsfase van de Europa League. De startpremie in dit toernooi is 4,31 miljoen euro, dat is dus fors lager dan in de Champions League. Ook de extra inkomsten, zoals wedstrijd- en puntenpremies, zijn in de Europa League aanzienlijk minder lucratief.

Europese successen lonen

Dat deelname aan de Champions League niet alleen sportief, maar vooral ook financieel aantrekkelijk is, bewees Feyenoord vorig seizoen. In de vorige Europese campagne verdiende de club ruim 75 miljoen euro in het miljardenbal. Dit succes maakte niet alleen indruk op het veld, maar versterkte ook de clubkas aanzienlijk.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.