Slecht nieuws voor Robin van Persie en Feyenoord: na de pijnlijke uitschakeling tegen Fenerbahce in de Champions League-kwalificatie komt er nog een klap bij. Eén van de vaste krachten in zijn basiself zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen. De blessure die hij opliep in de seizoensopener tegen NAC Breda blijkt veel ernstiger dan gehoopt.

Givairo Read was niet fit genoeg om afgelopen week te starten in het heenduel met Fenerbahce, maar kreeg tegen NAC Breda wél een basisplek van Van Persie. In dat duel leek er aanvankelijk weinig aan de hand, totdat hij na ruim een uur spelen geblesseerd naar de kant moest. Wat toen nog een voorzorgsmaatregel leek, groeide in de dagen daarna uit tot slecht nieuws. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt komt de rechtsback in 2025 niet meer in actie.

Vervanger betrokken bij drie tegengoals

De 21-jarige verdediger reisde ook niet mee naar Istanbul voor de return tegen Fenerbahce. Van Persie gaf voorafgaand aan die wedstrijd aan dat zijn verdediger voorlopig niet inzetbaar zou zijn. "Wat het precies is, zijn we aan het checken, maar hij is er voorlopig niet bij", aldus de trainer.

Feyenoord verwacht Givairo Read de rest van het kalenderjaar niet speelklaar te krijgen — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) August 12, 2025

In Turkije koos Van Persie voor Jordan Lotomba als vervanger, maar dat pakte slecht uit. De Zwitserse international had een lastige avond en was betrokken bij drie van de vijf tegendoelpunten. Vooral bij het laatste tegendoelpunt zag Lotomba er niet goed uit. Voor Feyenoord-fans was het extra pijnlijk om te zien hoe juist de vervanger van de geblesseerde Read zo’n negatieve rol speelde.

Van derde aanvoerder naar maandenlang langs de kant

Met Bart Nieuwkoop nog op de weg terug van blessureleed en Lotomba worstelend met zijn vorm, staat Van Persie voor een lastige keuze. Maar naast het feit dat Read de beoogde rechtsback was, mist Feyenoord zodoende ook haar derde aanvoerder. De jonge verdediger werd deze zomer achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa benoemd tot reservecaptain, een teken van het vertrouwen dat de staf in hem heeft.

Dat Read die plek in de hiërarchie innam, kwam ook doordat Quinten Timber zijn aanvoerdersband kwijtraakte. De middenvelder reageerde sportief op de keuze van Van Persie om de band aan Steijn te geven. "Het is niet vanuit mezelf gegaan", zei hij na het heenduel tegen Fenerbahce bij Ziggo Sport. "Ik heb de band met trots gedragen, maar ik heb er veel vertrouwen in dat Sem een goede aanvoerder is. Hij is een fantastische jongen en heeft de steun van het team." Toch gaf Timber toe dat het 'mooi zou zijn geweest' als hij de band nog steeds had.

