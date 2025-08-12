Bij Feyenoord hadden een aantal spelers hun dag niet en dat kwam de club duur te staan in de Champions League-voorronde tegen Fenerbahçe. Maar ook de analisten waren niet in topvorm. Youri Mulder wilde samen met Noa Vahle zijn zegje over de wedstrijd doen, maar bij Mulder ging dat op opvallende wijze grandioos mis.

Bij Ziggo Sport zaten de twee rustig na te praten over het duel. Mulder had eerder al zijn mening gegeven over de 5-2 nederlaag en de fouten die met name Jordan Lotomba achterin maakte, toen hij zijn relaas wilde doen over Quinten Timber. Precies op het moment dat hij dat van plan was, ging het mis.

Er functioneerde namelijk iets vrij belangrijks niet meer: "Noa, mijn stem die stopt er mee", vertelt Mulder plotseling. "Jij begint wel, maar beter kan ik iets aan jou vragen." Van een scherpe analyse komt het dus niet meer. Tussendoor hoest Mulder wat af, maar niets helpt.

Water helpt niet

Even probeert Mulder het nog op te pakken, maar dan moet hij ook zijn tweede poging staken. "Nee, het gaat gewoon niet meer", lacht de oud-topvoetballer. Als Vahle oppert om een slok water te nemen, is Mulder resoluut. "Dat helpt niet."

Robin van Persie redt de boel

Gelukkig voor Mulder en Vahle trekt Sam van Royen in Istanbul dan net Feyenoord-trainer Robin van Persie voor de camera. Daardoor kan Mulder even herstellen. "Ik hoop dat het nog lukt met je stem", grapt Vahle als ze weer terugschakelen naar de studio.

Dat valt tegen. Mulder knikt vooral instemmend en maakt wat gebaren met zijn handen om aan te tonen dat hij iets goed vindt, of juist niet. "Ik denk dat het de airco is. Het is warm buiten. In de auto heb ik ook airco. Nu gaat het wel weer wat beter", merkt Mulder op nadat hij vier zinnetjes uit kan brengen. Dewoorden daarna komen er weer met horten en stoten uit, tot hilariteit van Vahle. Gelukkig voor Mulders stem is de uitzending dan ten einde.

"Youri dankjewel, je hoeft niks meer te zeggen. Sterkte en succes nog effe. Tot snel", zo sluit Vahle af. Mulder kan niet veel anders dan alleen maar hoesten. Als de uitzending ten einde is, brengt Mulder nog uit: "Ik lijk Rafael van der Vaart wel."

Alles over Champions League

