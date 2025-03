Verguisde voormalig Ajacied doet 'oude bekende' Nederlandse bondscoach pijn bij diens debuut

John van 't Schip is niet heel lekker begonnen aan zijn avontuur als bondscoach van Armenië. In eigen land werd met liefst 3-0 verloren van EK-smaakmaker Georgië. Nota bene Georges Mikautadze maakte twee goals.

Armenië werd in de afgelopen Nations League tweede in Groep 4 van Divisie C. Promotie lonkte dus voor Van 't Schip en zijn mannen, maar dat lijkt door de forse nederlaag nu een stap te ver. Georgië ligt op koers om in Divisie B te blijven.

Pijnlijk debuut bij Armenië

Van 't Schip is sinds 1 maart bondscoach van Armenië. Hij heeft Aron Winter meegenomen als assistent. Zij zagen hoe Giorgi Kochorashvili de bezoekers in de 33e minuut op voorsprong zette. Twee doelpunten van oud-Ajacied Mikautadze, één voor rust en één erna, hielpen Georgië aan een grotere marge.

Van 't Schip was eerder bondscoach van Griekenland en assistent-coach van Oranje. Ook was hij onder meer trainer bij FC Twente, PEC Zwolle en werkte hij bij clubs in Australië en Mexico. Zijn laatste job was als interim-trainer van Ajax, waar hij kortstondig samenwerkte met Mikautadze. In vier duels kwam hij tot 87 schamele minuten, waarna een verhuurperiode aan Metz volgde.

Transfer naar Lyon

In totaal kwam de Georgiër iets meer dan 200 minuten in actie in Amsterdam. Uiteindelijk verdiende hij, mede door een goed EK waar hij drie keer scoorde en een assist gaf, een transfer naar Olympique Lyonnais. Die club kocht hem voor 18 miljoen euro, waardoor Ajax zelfs vijf miljoen winst maakte op de verguisde spits.

