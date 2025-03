Verontwaardigde zoon van Ronald Koeman deelt sneer uit aan 'sneu publiek': 'Zo gaat dat in Nederland'

Ronald Koeman jr. heeft grote schoenen te vullen als 'zoon van'. Het kind van de bondscoach keept bij Telstar en doet dat niet onverdienstelijk, hoewel hij dinsdagavond drie goals om de oren kreeg van Henk Veerman op bezoek bij FC Volendam.

Toch zat hem dat na afloop niet het meest dwars. Koeman jr. was namelijk het mikpunt van spot door de Volendam-aanhang. Bij uittrappen volgde iedere keer het woord 'pizza' als de keeper van Telstar de bal raakte. Een traditie die tot leven kwam toen Jeroen Verhoeven bij Het andere Oranje keepte. " Ik weet niet waarop het is gebaseerd", sprak een verontwaardigde Koeman jr. na afloop bij ESPN.

'Sneu publiek'

" Ik heb het een paar keer gehoord, het doet me helemaal niks. Het is wel een beetje het publiek van Volendam: een beetje sneu. Vaak bij uitwedstrijden in Nederland is Koeman het doelwit. Misschien heeft het daarmee te maken", zocht de goalie naar antwoorden. "Het is makkelijk en een beetje zoals het gaat in Nederland. In andere landen is er wat meer respect voor je."

Koeman jr. werd geboren in Barcelona, toen zijn vader daar nog speelde. In tegenstelling tot senior werd hij geen verdediger/middenvelder maar een keeper. Ook qua clubs doet Koeman jr. een beetje onder ten opzichte van zijn vader. Hij keepte voor clubs als Almere City, TOP Oss en nu dus Telstar.

Prima seizoen

Waar Koeman jr. vorige jaar nog wat grabbelde en blunderde, is hij dit seizoen prima bezig. Hij hield in 30 wedstrijden 12 keer de nul en kreeg in totaal 39 tegendoelpunten. Dinsdagavond was Veerman hem echter drie keer te slim af.

