Video | Bekijk hier alle doelpunten bij Spanje - Frankrijk (2-1)

Spanje won dinsdagavond met 2-1 van Frankrijk in de halve finale van het EK na een zinderende eerste helft. Alle doelpunten vielen in het eerste halfuur. Zeker de treffer van Lamine Yamal (16 jaar) was van grote klasse.

Dani Olmo zette Spanje op een 2-1 voorsprong, nadat hij de bal tegen Jules Koundé aan schoot. De verdediger van Frankrijk raakte de bal op het laatst nog aan en kreeg het doelpunt even op zijn naam. Later werd het doelpunt alsnog aan Olmo toegekend.

Doelpunt Spanje🚨!



25' Jules Koundé



Spanje 2-1 Frankrijk



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/4nkvMCkzh8#EURO2024 pic.twitter.com/RP94Ucxnfj — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 9, 2024

Yamal was al de jongste speler ooit in de halve finale van een EK of WK, en is nu ook de jongste doelpuntenmaker. De 16-jarige aanvaller van FC Barcelona zette Spanje op prachtige wijze op 1-1 tegen Frankrijk.

Doelpunt Spanje🚨!



21' Lamine Yamal Nasraoui Ebana



Spanje 1-1 Frankrijk



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/4nkvMCkzh8#EURO2024 pic.twitter.com/rljmcT1O0N — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 9, 2024

Frankrijk kwam vroeg op voorsprong tegen Spanje. In de negende minuut kopte Randal Kolo Muani de 1-0 binnen in de halve finale van het EK voetbal.

Het betekende het eerste velddoelpunt van Frankrijk op dit EK. Eerder scoorde het alleen via twee eigen goals en een penalty van Kylian Mbappé. Dit is dus pas het vierde doelpunt van de Fransen. Tegen Nederland in de groepsfase werd het bijvoorbeeld ook 0-0.

Nederland staat ook in de halve finale. Woensdag is Engeland de tegenstander in Dortmund. Zondag speelt Nederland of Engeland tegen de winnaar van Spanje - Frankrijk in de finale van het EK voetbal. Die wedstrijd begint om 21:00 uur en wordt gehouden in Berlijn.

Doelpunt Frankrijk🚨!



9' Randal Kolo Muani



Spanje 0-1 Frankrijk



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/4nkvMCkzh8#EURO2024 pic.twitter.com/Qj07AHlbXc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 9, 2024

