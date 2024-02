Video | Doelman Sonny Stevens scoort in 93e minuut de gelijkmaker in Indonesië

Sonny Stevens heeft vrijdag voor het eerst in zijn carrière gescoord. De Nederlandse doelman kopte vlak voor tijd de bal in het net namens het Indonesische Dewa United tegen PSIS Semarang. Daardoor pakte zijn ploeg een puntje (1-1).

Stevens is sinds afgelopen zomer actief in Indonesië. De 31-jarige goalie besloot om bij de allerlaatste corner van de wedstrijd mee naar voren te gaan bij een 1-0-achterstand. De Nederlander is behoorlijk lang in vergelijking met de rest van de spelers om hem heen. Hij torent dan ook hoog boven iedereen uit, als hij met een knappe kopbal via onderkant lat voor de 1-1 zorgt.

1 goal in 285 wedstrijden

In Nederland speelde Stevens bij de clubs FC Volendam, FC Twente (en het Jong-team), Go Ahead Eagles, Excelsior en Cambuur. In 2022 maakte hij de overstap vanuit Leeuwarden naar OFI Kreta in Griekenland, waar hij werd uitgeleend aan ADO. Na een jaar trok hij naar Indonesië. Het is zijn eerste doelpunt in 285 officiële wedstrijden.