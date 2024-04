Video | Turkse Super Cup binnen een minuut voorbij na protest Fenerbahçe

De Turkse Super Cup tussen Galatasaray en Fenerbahçe heeft welgeteld één minuut geduurd. Fenerbahçe begon uit protest alleen maar met jeugdspelers aan het duel en liep na een goal van Galatasaray-spits Mauro Icardi direct van het veld.

Fenerbahçe had al gedreigd om dit te doen en maakte hun woorden dus waar. Ze wilden in eerste instantie het duel helemaal niet spelen. Dat was naar aanleiding van de rellen in het uitduel tegen Trabzonspor, waarbij de spelers door de fans van de tegenstander werden aangevallen. De club dreigde ook om uit de competitie te stappen, maar dat idee werd afgewezen bij een ledenvergadering.

De Turkse bond liet het daarnaast niet toe dat Fenerbahçe zich terug zou trekken uit de Super Cup en dus vond de club daar een trucje voor. Ze lieten spelers als Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Edin Dzeko thuis en stelden enkel jeugdspelers op, die eerder op de dag nog een wedstrijd hadden gespeeld.

Kort, maar krachtig

Galatasaray begon wel gewoon met een sterke opstelling aan het duel en daardoor liep het protest van Fener een beetje in de soep. Mauro Icardi schoot namelijk al binnen een minuut de 1-0 binnen. Het was al bekend dat Fenerbahçe met het idee speelde om de spelers van het veld te halen en dat gebeurde direct na de 1-0, al zal het niet de bedoeling zijn geweest dat toen al de openingstreffer was gevallen. Bekijk het moment hieronder.

Daarmee zat het duel er al heel snel op. Bij Galatasaray trokken ze zich er echter niets van aan en vierden het feestje alsof er niets geks gebeurd was.