Liverpool pakte deze week een eerste zege nadat er maar liefst veer duels op rij werden verloren. Tegen Eintracht Frankfurt werd een nare reeks afgesloten. Virgil van Dijk onthult nu dat hij de spelers bij elkaar riep na het verlies tegen Man United voor een spoedoverleg.

Liverpool zette in oktober een wel erg slechte reeks neer. Eind september ging het al mis tegen Crystal Palace (2-1 verlies) en Galatasaray (1-0 verlies) en daarna werd er ook verloren van Chelsea (2-1) en Manchester United (2-1). De druk lag daarmee op het Champions League-duel met Eintracht Frankfurt. Dat pakte goed uit, want Liverpool won met 5-1 op bezoek bij de Duitsers. Daarmee is de verliesreeks van Liverpool ten einde, terwijl zaterdag een uitduel met Brentford wacht in de Premier League.

Teammeeting

Van Dijk besloot in te grijpen na de verliesreeks van zijn ploeg Liverpool. Na de wedstrijd tegen Frankfurt onthulde de captain dat hij een meeting had belegd met zijn teamgenoten. Dat deed hij zonder trainer Arne Slot. De ploeg had in het bijzijn van de Nederlandse trainer wel een evaluatie gehad, maar voor Van Dijk was dit niet genoeg. Hij wilde zonder de trainer nog spreken met zijn spelers, zodat ze zich wellicht meer zouden uitspreken.

"Iedereen had het moeilijk na de wedstrijd, dus op maandag kwamen we samen. Het was geen crisisberaad", zo vertelde Van Dijk over het beraad na de nederlaag tegen Manchester United. "Natuurlijk hadden we de nabespreking, maar we spraken ook los als spelers. Ik wilde bepaalde dingen zeggen. Dat doe ik niet na iedere wedstrijd, laten we dat zo houden." Van Dijk maakt niet bekend wat er werd gezegd in het crisisberaad van de Liverpool-spelers.

Tegenvallers

Liverpool-coach Slot pakte tijdens het Champions League-duel met Frankfurt dus wel weer een zege, maar hij kreeg ook meermaals slecht nieuws. Voor de wedstrijd werd al duidelijk dat Ryan Gravenberch niet mee kon doen door een blessure, maar tijdens de wedstrijd vielen ook Jeremie Frimpong en Alexander Isak uit. Het is niet bekend hoe lang de twee zomeraankopen uit de roulatie zullen liggen bij Liverpool.