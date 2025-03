Volop spektakel bij degradatiekraker Willem II - Almere City: blunderkeeper, rood en staking

Winnen doet Almere City niet veel in dit seizoen van de Eredivisie. En scoren gaat ook bijzonder moeizaam bij de nummer 18 van de ranglijst. Maar met wat geluk, en geblunder bij de tegenstander, lukte het zaterdag om uit tegen Willem II drie punten op te halen: 0-2.

In de 27e speelronde van de competitie boekte Almere City pas zijn vierde zege. En het aantal goals werd in Tilburg opgevoerd van 16 naar 18 stuks. Voor de openingstreffer mogen ze Willem II-keeper Thomas Didillon-Hödl bedanken.

De Fransman was nogal laks toen hij de bal aan de voet had terwijl Almere-speler Charles-Andreas Brym in kwam lopen. De doelman trapte de bal tegen Brym aan, waarna het speeltuig over de lijn stuiterde.

Thomas Didillon-Hödl gaat gruwelijk de mist in! 😳#wilalm — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2025

Fluim

De blunderkeeper zal fans van Willem II in het Koning Willem II Stadion geen beter gemoed hebben gegeven. Een van hen misdroeg zich langs de zijlijn. Hij spuugde richting Vasileios Zagaritis, die er overigens niks van leek te merken. De fluim miste dan ook zijn doel. Willem II liet daarna weten dat de dader uit het stadion in verwijderd.

Bizarre beelden van een Willem

II ‘supporter’ die een Almere city speler bespuugd. Wat gaat er wel niet in je kop op man. #wilalm pic.twitter.com/f9wqcGO6dw — John Visser (@John_Visser026) March 29, 2025

Staking in slotfase

In de slotfase werden er voorwerpen op het veld gegooid, zoals bekertjes. Voor scheidsrechter Sander van der Eijk was de maat vol. Hij haalde iedereen van het veld af voor een afkoelingsperiode.

ESPN-reporter Toine van Peperstraten meldde dat de daders niet direct getraceerd konden worden. De regel is dat een wedstrijd wordt onderbroken als voorwerpen op het veld worden gegooid. Als de dader gevonden wordt, en verwijderd wordt, dan mag de pot weer doorgaan.

Degradatiestrijd

Onderin de Eredivisie schuift het door dit resultaat weer wat meer in elkaar. Almere City speelt volgende speelronde tegen nummer 15 PEC Zwolle. Dat wordt wederom een belangrijke wedstrijd in de degradatiestrijd. Bekijk hieronder de stand in de Eredivisie.

