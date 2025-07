Ronaldo is na zijn spelerscarrière nog altijd actief in de voetballerij, maar blijkbaar is hij ook een kenner van andere sporten. De oud-speler van onder andere PSV en Internazionale duikt plots op in een video van een Franse comedian die draait om tennis.

De 48-jarige Ronaldo Nazario duikt op in een video van de Fransman Nico Capone. Samen met zijn vrouw maakt hij grappige video's die te maken hebben met sport en andere belangrijke zaken in het leven. Hij plaatst zijn video's op Snapchat, Instagram en TikTok. Ook zijn kinderen zijn regelmatig te zien in de video's en de Fransman wordt zelfs uitgenodigd voor voetbalwedstrijden voor het goede doel met bijvoorbeeld ex-wereldkampioen Adil Rami.

Tennis

Op de video is te zien dat Ronaldo samen met Capone kijkt naar een beeldschone tennisster die aanlegt voor een eerste service. De twee kijken watertandend naar de dame, maar worden vervolgens afgeleid door de vrouw van Capone. Ook zij is aan het tennissen, maar daar zijn de heren niet echt van onder de indruk. Ronaldo liet Capone weer de juiste kant op kijken, naar de dame die net klaar stond om te serveren.

Ronaldo

Ronaldo werd tijdens zijn actieve loopbaan gezien als een van de beste voetballers aller tijden. De aanvaller kwam uit voor grote clubs als Internazionale, PSV, FC Barcelona en Real Madrid. Ronaldo moest echter al vroeg stoppen, vanwege een slopende blessure aan zijn knie.

De oud-spits zette zich vervolgens in voor de FIFA als vertegenwoordiger en hij kocht een meerderheidsbelang in de Spaanse club Real Valladolid. Onder het bewind van Ronaldo wist Valladolid zich nog niet op te werken tot een stabiele kracht in La Liga. Afgelopen seizoen degradeerde de ploeg weer, waardoor ze het volgend seizoen in de Segunda Division mogen proberen. Mede daardoor voerden de fans van Valladolid actie tegen Ronaldo en eisten de supporters zijn vertrek.