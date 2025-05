Vrouw van huilende Premier League-speler openhartig: 'We leven al twee jaar in een nachtmerrie'

West Ham-middenvelder Lucas Paquetá blijft onderzocht worden door de Engelse voetbalbond (FA) vanwege vermeende betrokkenheid bij illegaal gokken. De Braziliaan zou opzettelijk gele kaarten hebben gepakt om gokkers te bevoordelen.

De situatie weegt zwaar op Paquetá's prestaties. Een levenslange schorsing, inclusief een speelverbod in andere competities, hangt boven zijn hoofd. De druk werd hem te veel in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, waar hij huilend het veld verliet na een gele kaart.

Zijn vrouw, Maria Eduarda Fournier, neemt het in een Instagram-post voor hem op. "Ik heb hier nog nooit over gesproken, en misschien zou ik dat ook niet moeten doen! Mijn man heeft een houding en een kracht die ik bewonder en die me imponeert", begint ze.

'Mensen zijn gemeen'

"We leven al twee jaar in deze nachtmerrie en hij blijft sterk.... Hij heeft altijd gezegd dat hij zich pas op het juiste moment en op de juiste plaats zou verdedigen! Is het jullie niet opgevallen dat er niets tegen hem is? Enfin, God weet alles en alleen Hij weet wat we doormaken. Dankzij Hem zijn we oké en leven we gelukkig als gezin! Ik wou alleen dat mensen hem respecteerden.... Mensen zijn gemeen en oneerlijk en weten niets!", besluit ze.

'Hij is waarschijnlijk gefrustreerd'

West Ham-trainer David Moyes lichtte de wissel van Paquetá en zijn tranen toe: "Hij geeft altijd alles en wil dat de situatie verbetert. Hij was waarschijnlijk gefrustreerd door de gele kaart. Hij is een mens, niet perfect, maar ik waardeer Lucas enorm. Hij heeft zijn best gedaan, ondanks de moeilijke omstandigheden. Hij is nu weer in orde."

