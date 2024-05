VVV-Venlo verlengt met speler wiens naam voetbalharten sneller laat kloppen: 'Kippenvel'

VVV-Venlo heeft Diego Armando van Zutphen (19) beloond met zijn eerste profcontract. En terecht ook, met zo'n (voor)naam. De verdediger tekende onder toeziend oog van de directie een verbintenis tot de zomer van 2026.

Van Zupthen sloot in de jeugd van VVV aan, nadat hij daarvoor voetbalde bij amateurclubs ZSV Zeilberg en SV Deurne. Dit seizoen maakte hij onder aftredend trainer Rick Kruys zijn debuut in de hoofdmacht van de Venlonaren. "Ik ben erg blij dat ik kan tekenen bij deze mooie club", reageerde Van Zupthen.

"Mijn eerste wedstrijden in het eerste elftal smaken naar meer en ik hoop dat ik een belangrijke speler voor VVV kan worden. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om het vertrouwen van de club de komende jaren waar te maken", verzekerde hij. Ook interim technisch directeur was blij met de verlenging van Van Zupthen. "Diego heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en daarmee heeft hij dit contract zelf afgedwongen", aldus Van Hintum.

𝗘𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗩𝗮𝗻 𝗭𝘂𝘁𝗽𝗵𝗲𝗻



VVV-Venlo heeft Diego Armando van Zutphen beloond met een eerste profcontract. De negentienjarige verdediger heeft een verbintenis getekend tot medio 2026 met een optie voor nog een extra seizoen. ⬇ #AllesHeejIsVVV — VVV-Venlo (@VVVVenlo) May 2, 2024

Machtige voetbalnaam

Beschikt Van Zutphen over 1 procent van de voetbalkwaliteiten van de persoon naar wie hij vernoemd is, dan hebben ze er in Venlo een goede speler aan. Hij heeft natuurlijk de naam van Diego Armando Maradona.

Die kan dus in het rijtje Neeskens Kebano, Marko van Basten Çema, Rudi Gullithi, Cruyff Grixti en Wulf Koronia Kluivert Shevcengko Horota. Voetbaljournalist Sjoerd Mossou kon de naam van Van Zutphen in ieder geval waarderen. 'Kippenvel', schreef hij op X.