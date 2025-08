Redouan El Yaakoubi ligt onder een vergrootglas nu er een uitgebreid artikel is gemaakt over zijn stichting. De 29-jarige verdediger van RKC verdedigde zich op zijn sociale media tegen de beschuldigingen van oplichting, maar die woorden worden in De Oranjezomer niet geloofd.

Tafelgast Lale Gül is niet te spreken over El Yaakoubi, die volgens haar 'een oplichter' is. Wat hij volgens journalisten van Follow The Money en BOOS (Tim Hofman) doet of gedaan heeft, is geld opgestreken onder valse voorwendselen. Kortgezegd heeft hij een stichting opgericht om kinderen in achterstandswijken te helpen, genaamd 'Durf te Dromen'. Daarnaast richtte hij een commerciële bv op met dezelfde naam, vanuit waar hij factureerde. Zo streek hij tonnen aan subsidies en donaties op. Hij ontkent alle aantijgingen, maar daar gelooft Gül in De Oranjezomer geen snars van.

'Blijkt gewoon een oplichter'

"Hij richtte bewust die twee dingen op onder dezelfde naam om verwarring te creëren. Iedereen denkt dan dat het de stichting is, terwijl dat niet zo was. Hij heeft al het geld in eigen zak gestoken en blijkt nu gewoon een oplichter. Dat is gewoon evident." Journalist en schrijver Sander de Kramer, die naast Gül aan tafel zit bij de talkshow, kent El Yaakoubi heel goed en vindt het moeilijk om te horen hoe er nu over de voetballer gedacht wordt.

'Het is niet handig geweest'

"Ik vond het altijd een ontzettend fijne gozer, fijn in de omgang. Super normaal. En een inspiratiebron voor de Utrechtse jeugd in achterstandswijken. En de scholen liepen met hem weg. Hij zette ontzettend goed werk neer. Daarom vind ik het ook zo zonde voor die kinderen, want die scholen stoppen er nu mee. Ik denk dat het niet handig is geweest van hem dat hij met stichtingen en bv's is gaan werken. En als je het dan doet, communiceer het dan helder. Maar dat wilde hij dus niet."

'Ook echt super dom'

Volgens Gül is er geen twijfel over slechte intenties bij de verdediger. Zijn verklaring, die hij op Instagram plaatste, gelooft zij ook voor geen meter. "Heel mooi gezegd allemaal, maar dit is gewoon onzin. Hij heeft ook een mediatraining gedaan van zesduizend euro alleen maar om dit filmpje op te nemen. En die factuur heeft hij ook nog eens per ongeluk naar Tim Hofman gemaild. Dat is ook super dom."