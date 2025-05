Wéér nieuw schandaal rondom oud-topvoetballer Gary Lineker: 'Dat zou ik nooit doen'

Gary Lineker heeft zijn excuses aangeboden nadat hij wéér onder vuur kwam te liggen. De Britse oud-voetballer kreeg bakken aan kritiek over zich heen nadat hij een video had gedeeld waarin aanhangers van Israël met ratten werden vergeleken.

De vertrekkende BBC-presentator van Match of the Day veroorzaakte woede met de Instagram-post, die inmiddels is verwijderd. De vergelijking met ratten schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Dit omdat een rat gebruikt wordt als antisemitische belediging, verwijzend naar taalgebruik van nazi-Duitsland om Joodse mensen te typeren.

Vreselijk drama voor bekende Engelse sportpresentator: familielid (18) omgekomen na tragisch ongeluk BBC-presentator Gary Lineker heeft tragisch nieuws ontvangen. Een neefje van de bekende Engelsman is op jonge leeftijd om het leven gekomen. Het familielid van Lineker overleed na een vreselijk incident.

De rat verscheen in een video van een Canadees-Palestijnse advocaat die kritiek uitte op de oorlog in Gaza, met als onderschrift: "Zionisme uitgelegd in twee minuten."

Vrouw misdragende BBC-journalist laat van zich horen na 'ongelooflijk zware tijd' Jermaine Jenas leek de gedroomde opvolger van Gary Lineker bij het iconische Match of the Day, maar de oud-voetballer vergreep zich aan seksuele berichten met vrouwelijke collega's. De BBC gooide hem op straat en Jenas had thuis wat uit te leggen. Zijn vrouw Ellie (41) heeft nu voor het eerst van zich laten horen.

Excuses

In een verklaring ging Lineker door het stof. "Op Instagram heb ik materiaal gedeeld waarvan ik inmiddels heb begrepen dat het aanstootgevende verwijzingen bevatte. Ik betreur deze verwijzingen ten zeerste."

De oud-spits vervolgde: "Ik zou nooit bewust iets antisemitisch delen. Dat gaat volledig in tegen alles waar ik in geloof. Ik heb de post verwijderd verwijderd toen ik me bewust werd van het probleem. Het was een fout van mijn kant, waarvoor ik mijn oprechte excuses aanbied."

Regels

De algemeen directeur van de BBC zei dat mensen zich aan de sociale media-regels van de omroep moeten houden, toen hem werd gevraagd naar de commotie rond de post van Lineker. "De reputatie van de BBC wordt gedragen door iedereen, en wanneer iemand een fout maakt, kost dat ons iets."

Hij vervolgde: "En ik vind dat we absoluut mensen nodig hebben die het voorbeeld geven van BBC-waarden en zich simpelweg aan ons sociale mediabeleid houden."

De manager van Lineker liet aan de BBC weten dat de presentator de post onmiddellijk verwijderde zodra hij zich bewust werd van de symboliek van de afbeelding, die hij eerder niet had herkend.

BBC-presentator Gary Lineker weer in de problemen na tweet, ditmaal over Israël Gary Lineker, de presentator van Match of the Day bij de Britse staatsomroep BBC, is weer in de problemen gekomen vanwege een bericht op X. Dat gebeurde ook in de zomer van 2023, waarna hij vanwege het tumult een tijdje niet op de buis verscheen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Lineker zwaar onder vuur is komen te liggen nadat hij zijn mening heeft gedeeld. Zo werd hij in maart 2023 tijdelijk geschorst door de BBC nadat hij voor controverse had gezorgd. Hij maakte toen opmerkingen waarin hij het toenmalige asielbeleid van de regering bekritiseerde.

Einde van een tijdperk: afscheid van hét gezicht van de Premier League aangekondigd Waar Toine van Peperstraten en Tom Egbers jarenlang hét gezicht waren van de Eredivisie, daar heeft in Engeland Gary Lineker die eer. De voormalig international van Engeland presenteert al 25 jaar Match of the Day, maar kondigt nu zijn afscheid aan.

Afscheid

Afgelopen november kondigde Lineker aan dat hij zou stoppen als presentator van Match of the Day, maar hij zal nog wel verslag doen van het WK-voetbal en de FA Cup.