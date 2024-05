Wereldberoemde rapper feest volop mee met voetbalteam na promotie naar het achtste(!) niveau

Het klinkt als een bizar scenario: een wereldberoemde rapper die in een beslagen en piepkleine kleedkamer de promotie van een kleine club viert. Dinsdagavond gebeurde het in Engeland, toen rapper Stormzy door het dolle heen was dankzij het succes van het onbekende AFC Croydon Athletic. En dat is niet geheel toevallig.

Stormzy is namelijk helemaal geen onbekende bij de club. Hij groeide op in Croydon, een wijk in Zuid-Londen. Afgelopen zomer nam hij de club AFC Croydon Athletic over, samen met profvoetballer Wilfried Zaha en zakenman Danny Young. Zo konden ze wat terugdoen voor de buurt waarin ze alle drie opgroeiden.

Wie denkt dat Stormzy het gewoon leuk vindt om een voetbalclub te hebben en niet écht betrokken is bij de club, zit mis. Toen Croydon Athletic dinsdagavond het beslissende promotieduel speelde, was hij samen met zijn vriendin aanwezig bij de wedstrijd. Op zijn Instagramkanaal riep hij voor het duel zijn 3,4 miljoen volgers om allemaal af te reizen naar het duel tussen Knaphill FC en zijn Croydon Athletic.

Enorm feest na overwinning

Het werd voor Croydon een wedstrijd om nooit te vergeten. Met Stormzy als toeschouwer werd het duel nipt gewonnen: 2-1. Dankzij de overwinning promoveert de club voor het eerst naar de Isthmian League, het achtste niveau van de Engelse voetbalpiramide. Er brak uiteraard een enorm feest los, waarbij Stormzy ook in het middelpunt van de belangstelling stond. Het feestje ging in de piepkleine kleedkamer nog lang door. Ook daar was de Britse muzikant bij.

Wie is Stormzy?

De 30-jarige rapper Stormzy is vooral groot in het Verenigd Koninkrijk dankzij meerdere nummer 1-hits, al stond hij in Nederland en België ook al op grote festivals als Lowlands en Rock Werchter. Hij is bovendien een van de weinige rappers die ooit de afsluiter waren van Glastonbury, een van de grootste festivals te wereld.