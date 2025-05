Wout Weghorst bijt van zich af en verklaart klap na deceptie Ajax: 'Heb gemerkt wat daar de gevolgen van zijn geweest'

Wout Weghorst vestigde na Ajax - FC Twente de aandacht op zich met een opvallende actie. De Ajax-spits deelde een klap uit aan een camera die op hem gericht was toen hij met de spelers tegenover het eigen publiek stond. Na afloop werd Weghorst door een journalist van ESPN geconfronteerd met de beelden en deed de veelbesproken Ajacied zijn verhaal.

Christian Wielaard wilde namelijk weten waarom hij het nodig vond om de camera een tik te geven na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA (2-0). Weghorst, die duidelijk niet op een lijn zat met de interviewer, vond het jammer dat de camera hem in beeld nam. "Eigenlijk is het een heel mooi moment waar wij als elftal voor onze fans staan. Het voelt als een dank richting ons, voor wat we dit seizoen hebben gedaan. Dan komt bij mijn de emotie boven en dan vind ik het jammer dat niet gewoon het elftal in beeld wordt gebracht."

Woensdag ook de camera's op zich gericht

Als Weghorst vervolgens kritiek krijgt op zijn uithaal, verdedigt hij zich. "Hij (de cameraman) staat aan de andere kant, hij ziet dat ik in tranen kom en komt naar me toe. Ik vind het jammer dat die camera altijd op mij moet. Jullie journalisten, jullie mensen vinden dat ik de camera op die manier op zoek." Daar is hij niet absoluut niet mee eens. "Het is juist iets wat het tegenovergestelde is. Het gebeurt vanaf seconde één dat ze naar je toekomen. Het is nu eenmaal iets wat zo is. Het werd me woensdag te veel en toen ben ik snel naar binnen gerend. Ik heb gemerkt wat daar de gevolgen van zijn geweest..."

Oneens met journalist

Woensdag verspeelde Ajax twee dure punten bij FC Groningen (2-2). Direct na het laatste fluitsignaal beende Weghorst vol emotie naar binnen. Ook dat werd uitgebreid in beeld gebracht en dat was de 32-jarige spits niet vergeten. De ESPN-journalist vindt het desalniettemin niet kunnen dat hij de camera wegslaat.

"Dat mag... Uiteindelijk had ik op dat moment niet de behoefte om weer die camera op mij ingezoomd te krijgen. Ik denk: focus op het elftal en niet op Wout Weghorst. Misschien dat het bij mij ligt en dat het niet de realiteit is, alleen vond ik het jammer dat hij van een hele afstand naar mij toe kwam lopen. Dat is jammer. Dan denk ik soms 'laat het effe in het moment zijn'. Maar goed, het is totaal onbelangrijk."

Geen landstitel voor Weghorst

Want Weghorst had het liefst gehoopt dat hij eindelijk een landstitel zou pakken. Met Ajax kwam de spits die dit seizoen naar Amsterdam kwam heel dichtbij, maar uiteindelijk één punt te kort voor het landskampioenschap. Ajax had op een gegeven moment negen punten voorsprong, maar na slechts twee punten uit vier duels ging de voorsprong ten opzichte van PSV in rook op.

Alles over Eredivisie

