De FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina heeft nieuwe regels bekendgemaakt. Zo mag de videoscheidsrechter (VAR) tijdens het WK voetbal ook ingrijpen als de arbiter ten onrechte een hoekschop toekent of een gele of rode kaart aan de verkeerde speler geeft. Dat meldt het ANP zondagavond.

De aanpassingen maken deel uit van een breder pakket aan spelregelwijzigingen dat tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt toegepast. Het toernooi begint op 11 juni.

Toelichting nieuwe regels

In aanloop naar het eindtoernooi lichtte FIFA-scheidsrechtersbaas Collina verschillende nieuwe regels toe. Zo riskeren spelers een rode kaart wanneer zij hun mond met een hand of shirt bedekken om iets naar een tegenstander te roepen. Volgens de 66-jarige Italiaan blijft het wel toegestaan om op die manier op vriendschappelijke wijze met een ploeggenoot te overleggen.

Ook tijdrekken wordt strenger aangepakt. Spelers die worden gewisseld, moeten binnen tien seconden het veld verlaten. Een voetballer die buiten de lijnen wordt behandeld aan een blessure, mag pas na minimaal één minuut terugkeren. Voor doeltrappen en ingooien geldt voortaan een limiet van vijf seconden. Wordt die overschreden, dan krijgt de tegenstander respectievelijk een hoekschop of de ingooi toegewezen.

Meer mogelijkheden voor de VAR

Daarnaast krijgt de VAR meer mogelijkheden om in te grijpen. De videoscheidsrechter mag een beslissing corrigeren wanneer ten onrechte een hoekschop is gegeven of wanneer een onterechte tweede gele kaart leidt tot een rode kaart. Ook kan de VAR optreden als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler of zelfs aan een speler van het verkeerde team wordt gegeven.

Tijdens de 104 WK-wedstrijden wordt bovendien halverwege iedere helft een drinkpauze van drie minuten ingelast. Teams worden daarnaast geacht om bij blessurebehandelingen van doelmannen niet naar de zijlijn te lopen voor overleg met hun staf.

Weinig problemen verwacht

Collina verwacht niet dat de wijzigingen in de praktijk voor grote problemen zorgen. "We gaan ervan uit dat spelers de nieuwe tijdslimieten zullen respecteren", aldus de legendarische oud-scheidsrechter. De Italiaan werd in januari 2017 benoemd tot voorzitter van de scheidsrechterscommissie en houdt zich in die functie bezig met het scheidsrechtersbeleid en de invoering van nieuwe spelregels.

