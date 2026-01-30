David Endt was een aantal jaar de zaakwaarnemer van Wout Weghorst, toen hij nog een jonge speler bij Heracles Almelo was. Hij maakte de kleurrijke voetballer daardoor van dichtbij mee. Dat liep niet altijd gemakkelijk. "Hou je bek, zei hij. Laat mij maar."

Wout Weghorst staat te boek als een lastpak, maar is vaak ook geniaal. Iedereen herinnert zich de kwartfinale tegen Argentinië op het WK, waar hij de cruciale goal maakte uit een vrije trap van Teun Koopmeiners. Ook wordt de spits van Ajax vaak geloofd voor zijn harde werk en doorzettingsvermogen.

Lastig gastje

David Endt begeleidde hem een behoorlijke periode en kan met al zijn ervaring de speler Weghorst goed inschatten. "Je moet hem niet overschatten en niet onderschatten. Het is een heel eigen persoonlijkehid. Hij heeft zijn eigen meningen, een mens mag zijn wie hij is." Endt herinnert zich de eerste contacten met Weghorst. "Het was een lastig gastje, hij had een eigen aard. Eén van de zaken waar ik het meest moeite mee had, was dat hij moeilijk van mensen kon aannemen dat iets misschien ook anders zou kunnen", vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Endt herinnert zich een moment toen Weghorst nog bij Heracles speelde, voor hij naar AZ vertrok, en hij hem aansprak. Het leidde tot een kleine confrontatie. "Hij maakte een beetje ruzie met het publiek en al die zaken. Ik had het idee dat het verspilde energie was. Het komt niet sympathiek over. Ik zei dat hij het anders kon aanpakken en de energie niet in de discussie met het publiek moest leggen. Dat vond hij niks, dat merkte je aan zijn reactie. Hij zei Hou je bek, laat mij."

'Geen winnende factor'

Robert Maaskant vraagt vervolgens aan Endt of dat juist niet Weghorst de winnaar maakt die hij is. Hij refereert naar het moment dat Lionel Messi woest was op Weghorst. "Wie werd uiteindelijk wereldkampioen?", vraagt Endt. "Uiteindelijk denk ik dat dat gedrag, wat bijvoorbeeld Digeo Simeone ook zo aanwakkert, dat het uiteindelijk tegen je gaat werken. Het is geen winnende factor." Weghorst wilde dat niet van Endt aannemen in die tijd.

Endt wil daarmee niet zeggen dat Weghorst een losgeslagen iemand is. "Wout had denk ik meer uit zichzelf kunnen halen. Maar dan had hij zichzelf verlaten, want hij is zoals hij is. Daar zitten dus schuurplekken aan, maar er zitten ook voordelen aan. Hij gaat voorop in de strijd, dat kan je hem niet ontzeggen. Hij heeft zijn eigen karakter", legt Endt uit.

Voor de ras-Ajacied ligt daar juist de kern van voetbal. Je hebt rustige types als Jari Litmanen, en types als Weghorst. "Voetbal is niet alleen Litmanen, of alleen Weghorst. Alles bij elkaar maakt het een onderdeel van het spel", omschrijft hij de romanitek van voetbal.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is David Endt te gast. Dit voetbalicoon zit bomvol anekdotes die over heel de wereld reiken. Hij was teammanager bij Ajax, schrijver en nog altijd begeleidt hij spelers in de voetballerij. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee en werkte met de grootste namen uit de recente voetbalgeschiedenis.

Endt vertelt uitgebreid over Zlatan Ibrahimovic, werken met Louis van Gaal en over authentiek blijven in de 'slangenkuil' van de voetbalwereld. Endt bracht shirts van Pierluigi Collina mee, de beruchte scheidsrechter, de schoenen van Jari Litmanen en vertelt tal van kleedkamerverhalen. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.