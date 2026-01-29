In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt oud-teammanager van Ajax David Endt honderuit over zijn 45-jarige dienstverband bij de Amsterdammers. Hij werkte met verschillende iconen, waaronder Louis van Gaal. Hij leerde hem kennen als speler, maar zou later teammanager worden onder Van Gaal. "Mensen die van buiten naar binnen kijken, die hebben altijd meteen een oordeel over Louis van Gaal klaar."

David Endt groeide op in Slotervaart, waar voetbal een groot deel van zijn leven in beslag nam. Als 15-jarige mocht hij al debuteren in het eerste team van Slotervaart, waar hij als kleintje tussen alle grote mannen stond. Hij werd opgepikt door Ajax, mocht een half jaar met het tweede meetrainen en kwam in een omgeving die volledig onbekend was voor hem.

Ontmoeting met Louis van Gaal

"Ik zat een half jaar in een kleedkamer met jongens als Johnny Rep, Arie Haan en Louis van Gaal. Na die periode mocht ik bij Ajax komen, waar ik voor de A1 ging spelen. Maar de eerste training van mijn stage zal ik nooit vergeten. Het was een regenachtige avond in november en ik liep voor het eerst de kleedkamer in. Ik ging gauw zitten in een hoekje, toen even later een grote kerel binnenstapt."

Endt keek al vaker naar de wedstrijden van de A1 van Ajax en wist direct wie het was. "Dat was Louis. Hij keek mij van top tot teen aan, hij schatte mij in, en vroeg: Wie ben jij? Waarop ik mij voorstelde. Wat kom jij doen? was de volgende vraag. Ik vertelde dat ik meetrainde", legt Endt uit. "Oh, mooi is dat. Maar je zit wel op mijn plek", herinnert Endt zich. "Dat maakte een geweldige indruk op mij."

'Dat roept hij over zichzelf af'

Het was de eerste ontmoeting, die direct een basis legde voor een hechte vriendschap die tot op de dag van vandaag stand houdt. "Een vriendschap met alle valkuilen die er ook zitten, met alle ravelrandjes die we beide aan ons hebben hangen", omschrijft Endt. "Het is een groot voordeel geweest dat wij elkaar al kenden toen we gingen samenwerken, toen hij trainer werd", beweert de ras-Ajacied.

"Dat moment in de kleedkamer zorgde ervoor dat ik hem beter kon inschatten dan de menigte eromheen. Mensen die van buiten kijken, hebben altijd meteen een oordeel over Van Gaal klaar. Daar ontkomt hij niet aan. Dat roept hij ook over zichzelf af."

Van Gaal werd trainer in 1991 toen hij het overnam van Leo Beenhakker. Endt was op dat moment nog persvoorlichter. "Hij trok mij in zijn kantoortje en vroeg of ik betrouwbaar was", lacht Endt. "Dan ga je natuurlijk niet zeggen dat je onbetrouwbaar bent, dus ik bevestigde dat. Hij betrok mij bij het elftal. Hij wilde mij dichterbij de groep hebben." Destijds bestond de functie teammanager nog niet. "Ik wil je dichterbij mijn team hebben, want je hebt kwaliteiten op menselijk gebied. Ik heb die ook, maar ik ben de trainer en ik kan niet de vriend zijn van de spelers", legde Van Gaal uit destijds.

Endt als vertrouwenspersoon

Van Gaal wilde dat Endt een vertrouwenspersoon werd voor de spelers en niets doorvertelde aan Van Gaal. Die werkwijze leidde weleens tot weerstand. Slechts weinigen durven Van Gaal tegen te spreken, maar Endt deed dat. "Ik wilde een kameleon zijn. Ik kan me aanpassen, dingen volgens zijn regels doen, maar niet mijn persoonlijkheid verliezen. Dus ik kon weleens weerstand geven. Dat leidde in één geval tot een nog groter vertrouwen in mij."

Endt vertelt een verhaal waarin Ajax-legende Sonny Silooy bij de selectie zat, en merkte dat Van Gaal het niet zo in hem zag zitten. "Op die dag moest ik de opstelling voor de fotopersdag maken. Ik kom met die opstelling de kamer van Louis binnen en hij ziet dat Silooy vooraan zit. Waarom zit hij vooraan? vroeg hij aan mij. Ik vertelde dat Silooy met zijn staat van dienst het verdient om op zo'n plaats te zitten."

Het leidde tot een discussie, waarin Endt uiteindelijk Louis zijn zin liet doorgaan, omdat hij de trainer is. "Nee, laat maar zo, riep Louis mij achterna. Je moet niet denken dat ik hardvochtig ben, zei hij later. Dus het zat hem een beetje dwars. Want hij was dat wel. Dat was een belangrijk moment, waarop hij zag dat ik mijn best deed maar wel mijn geweten volgde als het nodig was."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is David Endt te gast. Dit voetbalicoon zit bomvol anekdotes die over heel de wereld reiken. Hij was teammanager bij Ajax, schrijver en nog altijd begeleidt hij spelers in de voetballerij. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee en werkte met de grootste namen uit de recente voetbalgeschiedenis.

Endt vertelt uitgebreid over Zlatan Ibrahimovic, werken met Louis van Gaal en over authentiek blijven in de 'slangenkuil' van de voetbalwereld. Endt bracht shirts van Pierluigi Collina mee, de beruchte scheidsrechter, de schoenen van Jari Litmanen en vertelt tal van kleedkamerverhalen. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.