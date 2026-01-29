Twee zonen van grote oud-Ajax-spelers voetballen sinds dit seizoen samen bij de club uit Amsterdam. De zonen van Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic schitteren in Jong Ajax, net zoals hun vaders in Ajax 1 deden. Al konden die twee niet altijd door één deur. David Endt, oud-teammanager destijds, legt uit waarom dat was. "Dat ergerde Ibrahimovic."

Nu de jongens van de twee oud-topvoetballers samenspelen, komen de verhalen weer boven over de vete tussen de twee. Er gingen destijds de wildste geruchten: van overspel tot aan andere ruzies. Daar weet David Endt allemaal niks vanaf. Hij ziet de kern van hun stroeve relatie op twee vlakken terugkomen.

De Heilige Prinsjes

In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt hij over de hiërarchie binnen de kleedkamer van Ajax. "De verhoudingen in de kleedkamer werden deels bepaald door een groep jonge spelers die afkomstig waren van De Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax. Zij werden door Ibrahimovic de Heilige Prinsjes genoemd. Dat ging over John Heitinga, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart", legt Endt uit. "Het ergerde Ibrahimovic dat de jongens zich de koningen van de kleedkamer waanden. Terwijl ze net kwamen kijken."

Dat zinde de Zweed niet, die ongeveer even oud als die gasten was. "Daar ontstond een spanningsveld", vertelt Endt. Dat had ook te maken met de achtergrond van Ibrahimovic, die totaal anders was dan die van de Heilige Prinsjes, om in de woorden van de Zweed te blijven. "Zlatan heeft een heel eigen karakter, een heel sterk en uitgesproken type is het. Hij kwam uit een heel andere omgeving, een moeilijke wijk uit Malmö. Hij nam andere invloeden met zich mee dan de beschermde gasten."

De bom barst in Zweden

Dat boterde lang niet altijd, herinnert de oud-teammanager zich. Uiteindelijk barstte de bom nota bene bij een interlandwedstrijd. "Het was Zweden-Neerland. Van der Vaart probeert een bal aan te nemen op randje zestien en Zlatan zet zijn been in als een koevoet. Als een schep pakt hij zo de bal maar ook het been van Rafael, die vervolgens ligt te kermen op de grond. Zlatan deed alsof er niets aan de hand was en wandelt weg."

Van der Vaart was woest na afloop dat Ibrahimovic niet naar hem toe was gegaan om te kijken hoe het met hem ging. Van der Vaart was nota bene aanvoerder van Ajax destijds. "Dat was echt Zlatan. brahimovic vond dat hij zijn punt had gemaakt, die had er verder niks mee te maken." Endt stuurt het gerucht over vermeend overspel naar het land der fabelen, maar geeft toe dat hij als teammanager wel ergere dingen heeft meegemaakt dan de ruzie tussen Van der Vaart en Ibrahimovic.

Hoe kan het ook anders als je zo lang in het vak hebt gezeten. "Ik heb een grote diversiteit aan spelers meegemaakt. Er zaten makke lammeren tussen, maar ook wolven. Niemand is zonder fouten, dus die werden weleens gemaakt. De ene keer zat er iemand op het politiebureau en de andere keer gebeurde er iets geks met de buren", lacht hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is David Endt te gast. Dit voetbalicoon zit bomvol anekdotes die over heel de wereld reiken. Hij was teammanager bij Ajax, schrijver en nog altijd begeleidt hij spelers in de voetballerij. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee en werkte met de grootste namen uit de recente voetbalgeschiedenis.

Endt vertelt uitgebreid over Zlatan Ibrahimovic, werken met Louis van Gaal en over authentiek blijven in de 'slangenkuil' van de voetbalwereld. Endt bracht shirts van Pierluigi Collina mee, de beruchte scheidsrechter, de schoenen van Jari Litmanen en vertelt tal van kleedkamerverhalen. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.