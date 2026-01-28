Na meer dan 40 jaar trouwe dienst werd David Endt in 2013 op een vervelende manier ontslagen bij Ajax als teammanager. Een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag diepe sporen heeft nagelaten bij de ras-Ajacied. In gesprek met Robert Maaskant blikt Endt terug op die lastige periode. "Ik kon daarna moeilijk naar wedstrijden van Ajax gaan."

David Endt kan met recht een kind van de club Ajax genoemd worden. De 71-jarige begon als jonge jongen in de jeugd bij Ajax, haalde het profvoetbal uiteindelijk niet maar kende een rijke carrière binnen Ajax. Als schrijver, persvoorlichter en teammanager. Momenteel is Endt als vrijwilliger nog altijd verbonden aan de club waar hij al tientallen jaren lid van is, maar er was een periode waarin hij door de club werd gekwetst.

'Er waren geen gesprekken'

Dat was in 2013, middenin de Fluwelen Revolutie van Ajax toen Edwin van der Sar en Marc Overmars hun functies binnen de club hadden. Abrupt werd Endt uit zijn functie als teammanager gezet. "Je staat in een soort egelstand wanneer je dat te horen krijgt, vlak voor het seizoen", blikt hij terug op dat moment. "Er waren geen gesprekken geweest over mijn functioneren of wat dan ook, er waren geen kritieken gehoord. Ik werd opeens geconfronteerd met het voldongen feit dat er een andere teammanager moest komen."

Een zware tijd volgde voor Endt, die niet zo goed kon geloven wat er was gebeurd. "Het was een klap in mijn gezicht en dan kom je in de weerstand. Alles in mijn lichaam dacht: ik ga me verzetten. Ik was het er ook niet mee eens, maar het was al een feit. Ik heb toen gevochten voor mijn recht." Ajax kwam nog wel bij hem terug, maar de manier waarop vond hij niet passend. "Ze zeiden dat ik misschien nog wel ergens een 'klusje' kon nemen binnen Ajax, dat mocht ik dan zelf invullen. Toen vroeg ik me af wat voor beleid dit was. Op welke manier ga je om met mensen die, zoals ik, die vanaf 1971 bij de club betrokken zijn?"

'Dat heeft diepe sporen achtergelaten'

Endt besefte in wat voor periode dit pijnlijke nieuws kwam: de revolutie. "Ik dacht: hier spelen andere belangen een rol. Daarna begon de grote frustratie en de pijn te landen. Ik heb het er moeilijk mee gehad. Ik kon ook moeilijk naar wedstrijden van Ajax kijken. Dan keek ik vanaf de F-Side en dan zag ik mijn bankje waar ik zat achter het doel, en dan zag ik mijzelf zitten en ook niet zitten. Dat heeft diepe sporen achtergelaten. Maar ik heb altijd geprobeerd om mij niet over te geven aan rancune."

Dat was niet altijd makkelijk, deelt Endt, maar de liefde voor de club overwon. "Ik hield van de job en ik hou van die club, met al zijn negatieve kanten ook. Ik hou van de dynamiek die er speelt, ik hou van de historie. Ik was laatst bij de reünie en dan komen er 70 tot 80 spelers en ik ken ze gewoon allemaal. Maar de diepgelaagde liefde die werd op dat moment gekilld en dat doet me nog steeds veel pijn. Omdat het ook een vorm van onrecht was. Het had, naar mijn smaak, met politieke zaken te maken en niet met inhoudelijke dingen."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is David Endt te gast. Dit voetbalicoon zit bomvol anekdotes die over heel de wereld reiken. Hij was teammanager bij Ajax, schrijver en nog altijd begeleidt hij spelers in de voetballerij. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee en werkte met de grootste namen uit de recente voetbalgeschiedenis.

Endt vertelt uitgebreid over Zlatan Ibrahimovic, werken met Louis van Gaal en over authentiek blijven in de 'slangenkuil' van de voetbalwereld. Endt bracht shirts van Pierluigi Collina mee, de beruchte scheidsrechter, de schoenen van Jari Litmanen en vertelt tal van kleedkamerverhalen. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.